Board BCE annuncia nuovo aumento dei tassi d’interesse dello 0,25% e a luglio smetterà di riacquistare bond

Al termine della terza riunione del board quest’anno, la Banca Centrale Europea (BCE) ha emesso il consueto comunicato in cui annuncia un nuovo aumento dei tassi d’interesse dello 0,25%. In dettaglio, i tassi di riferimento salgono al 3,75%, i tassi sui depositi bancari al 3,25% e i tassi sui rifinanziamenti marginali al 3,75%. La mossa era attesa dal mercato, che da qualche giorno scontava ormai una stretta monetaria meno drastica. A marzo, Francoforte aveva sorpreso i mercati, confermando l’aumento dei tassi dello 0,50% e ignorando i segnali negativi arrivati dalla crisi bancaria negli Stati Uniti. La novità di quest’oggi, invece, riguarda l’annuncio relativo alla cessazione dei riacquisti dei bond in portafoglio con il Quantitative Easing a partire da luglio. Fino al 30 giugno prossimo, resteranno di 15 miliardi di euro al mese inferiori alle scadenze.

In reazione al comunicato sui tassi BCE, lo spread tra BTp e Bund è di poco salito a 192 punti base, con il rendimento decennale italiano in rialzo al 4,165%.

(In aggiornamento)