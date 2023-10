Il board della Banca del Giappone conferma sostanzialmente l’apparato delle misure di politica monetaria sin qui adottato con 8 voti a favore e 1 contrario. Nessuna uscita dai tassi negativi, con il costo del denaro fissato a -0,10% dal settembre 2016. Tuttavia, qualcosa cambia nella strategia dell’istituto, che adesso allenta la presa sul controllo della curva delle scadenze. Il rendimento del bond a 10 anni resta legato attorno alla soglia zero, ma adesso saranno tollerati suoi movimenti nella parte superiore dell’1% “come riferimento”.

Tassi negativi restano con inflazione sopra target

Nel dicembre dello scorso anno, l’ex governatore Haruhiko Kuroda aveva raddoppiato la soglia di tolleranza allo 0,50%. Nell’estate scorsa, il successore Kazuo Ueda l’aveva portata all’1%. E da oggi siamo in presenza di un ulteriore aumento.

Il bond del Giappone a 10 anni si è subito mosso di conseguenza, con il rendimento ad essersi portato sopra 0,95%. Sempre debole lo yen. Il cambio contro il dollaro si attesta a poco più di 150 e fa presagire un possibile intervento della Banca del Giappone in suo sostegno. In rialzo le previsioni sull’inflazione di quest’anno al 2,8%, sopra il target del 2%.

In sostanza, la politica monetaria nipponica resta formalmente invariata, ma nei fatti continua ad adeguarsi alle mutate condizioni dei mercati internazionali. Ciò porterebbe a possibili paradossi. Al fine di mantenere i rendimenti entro i limiti stabiliti, la Banca del Giappone si ritroverebbe nella necessità di acquistare bond sul mercato illimitatamente. E questo innescherebbe meccanismi opposti a quelli desiderati su inflazione e cambio, dato che accrescerebbe la liquidità interna e indebolirebbe lo yen.

Bond Giappone ora più competitivi

La mossa di Tokyo delle scorse ore può avere un certo impatto anche sui bond nell’Eurozona e negli Stati Uniti. Nei fatti, i rendimenti nipponici potranno continuare a salire. Ciò dovrebbe far affluire maggiori capitali nel Sol Levante, a discapito chiaramente dei mercati obbligazionari esteri.

In sostanza, rischiamo unasinora non calcolata. D’altra parte, la reazione all’annuncio è stata positiva per il momento sui mercati dei bond europei, che perlopiù stanno digerendo i dati macro di ieri in Germania e la pausa sui tassi BCE. Nella mattinata odierna, i BTp a 10 anni offrono il 4,70% e lo spread risulta essere di poco superiore ai 190 punti base.

[email protected]