Asta BoT 6 mesi del 27 settembre, ecco il rendimento atteso e perché vale per le tue finanze personali

Mercoledì 27 settembre, il Ministero di economia e finanze terrà la regolare asta mensile per l’emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (BoT) della durata di 6 mesi. L’importo offerto sarà di 6,5 miliardi di euro. Due giorni più tardi andranno a scadenza titoli semestrali per 8,5 miliardi. Dunque, la massa in circolazione tenderà temporaneamente a ridursi. In totale, i titoli di stato della durata massima di 12 mesi ad oggi emessi risultano essere pari a 123,6 miliardi.

La data di regolamento è fissata per venerdì 29, che coincide con la data formale di emissione. Cosa significa? I BoT a 6 mesi inizieranno a fruttare e dovranno essere pagati dall’investitore che ha prenotato l’ordine per quel giorno. La scadenza sarà il prossimo 28 marzo 2024. Pertanto, l’investimento è di 181 giorni. E il rendimento? Sappiamo che i BoT non staccano cedole, essendo titoli a breve termine. La remunerazione per chi investe è data dalla differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di acquisto.

Possibile prezzo acquisto

Appunto, quale potrà essere il prezzo di acquisto all’asta dei BoT a 6 mesi? Sulla base delle attuali condizioni di mercato, ci attendiamo un rendimento in area 3,90%. Siamo ai massimi dal 2012. La Banca Centrale Europea (BCE) ha da poco alzato i tassi di riferimento al 4,50% e sui depositi bancari al 4%. Non ha escluso che lo farà un’altra (ultima?) volta entro pochi mesi. Il mercato resta guardingo, sta di fatto che i tassi a breve sono schizzati a livelli che non si vedevano da oltre un decennio.

Con un rendimento del 3,90%, il prezzo di acquisto del BoT a 6 mesi viaggerebbe intorno ai 98,15 centesimi. Significa che voi acquistate un lotto minimo di 1.000 euro e lo pagate 981,50 euro, poco più o poco meno.

Asta BoT 6 mesi con rendimenti massimi

La differenza dei 18,50 euro sarebbe il vostro guadagno. Considerato che sarebbe incassato in metà anno, andrebbe raddoppiato per avere una misura percentuale annua.

Può darsi che l’asta BoT a 6 mesi di settembre sia, se non l’ultima, tra le ultimissime occasioni per investire a breve con rendimenti massimi. Una volta che il mercato inizierà a scontare la fine certa della stretta monetaria, ci aspettiamo che i rendimenti si stabilizzeranno per qualche mese prima di tornare a scendere, verosimilmente agli inizi del 2024.

Interessante c’è anche che, quando i BoT a 6 mesi emessi tra qualche giorno arriveranno a scadenza, i rendimenti dei titoli di stato italiani potrebbero iniziare a scendere. A quel punto, i relativi prezzi risalirebbero, creando opportunità di guadagno entrando sul mercato nel momento giusto. In pratica, avreste un rendimento elevato per soli sei mesi di investimento e quando vi rimborseranno il capitale, potreste impiegarlo nell’acquisto di bond più lunghi e con un trend crescente dei prezzi.

[email protected]