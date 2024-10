Nuovo BTp 2031 in emissione nel quarto trimestre, ecco la previsione sulla cedola

Ci saranno altri due bond del Tesoro in emissione nel corso del quarto trimestre appena iniziato. Lo stesso Dicastero di Via XX Settembre ha reso noto che l’offerta riguarderà il nuovo BTp a 3 anni e il nuovo BTp a 7 anni, con quest’ultimo ad avere scadenza in data 15 novembre del 2031. L’ammontare minimo che i due titoli dovranno raggiungere prima di essere rimpiazzati dai successivi “benchmark” è stato fissato rispettivamente a 9 e 10 miliardi di euro.

Emissioni nette negative nel quarto trimestre

Nei primi nove mesi dell’anno, il Tesoro ha emesso titoli di stato a medio-lunga scadenza per 285 miliardi di euro, pari all’81% del programma relativo all’intero esercizio.

Rendimenti giù col taglio dei tassi

Nell’ultimo trimestre, le emissioni lorde ammonteranno ad altri 65 miliardi. Tenuto conto delle scadenze e del fabbisogno stimato per lo stato, le emissioni nette saranno negative all’incirca di una decina di miliardi. Questo è un dato positivo per il nostro mercato sovrano, in quanto segnala che l’offerta sarà prevedibilmente inferiore alla sola domanda che arriva dai reimpieghi dei bond in scadenza.

Il nuovo BTp 2031 succederà all’attuale “benchmark” a 7 anni con scadenza 15 luglio 2031 e cedola 3,45% (ISIN: IT0005595803). La prima emissione risale agli inizi del maggio scorso e avvenne con rendimento superiore al 3,50%. Ieri, il bond quotava sul mercato secondario a 102,75, cioè decisamente sopra la pari. Rispetto all’avvio delle negoziazioni di ormai quasi cinque mesi fa, un apprezzamento del 3,33%. Esso fa da contraltare alla discesa del rendimento sotto il 3%. Per l’esattezza, nelle ultime sedute si è aggirato in area 3,95%.

Se da qui all’emissione del nuovo BTp 2031 il rendimento su questo tratto della curva dei tassi si mantenesse invariato, stimiamo che la cedola lorda verrebbe fissata al 2,95-3%. In pratica, un calo di mezzo punto percentuale rispetto all’attuale bond di riferimento. Il trend risente del taglio dei tassi di interesse in corso.

Nuovo BTp 2031 debutterà in clima positivo per bond

In questi mesi, effettivamente, la Banca Centrale Europea ha ridotto il costo del denaro proprio di mezzo punto percentuale. Si accinge a varare un terzo taglio in ottobre per un altro 0,25%.

D’altra parte, il nuovo BTp 2031 sintetizzerà il costo medio del debito pubblico italiano. Infatti, la durata media ponderata dei titoli di stato risulta essere di circa sette anni. Stando al Rendistato pubblicato mensilmente dalla Banca d’Italia, il rendimento medio a settembre è sceso al 3,154%. Era al 3,32% ad agosto e l’apice quest’anno si raggiunse a giugno con il 3,714%. Ottobre è partito alla grande per i bond, grazie al calo dell’inflazione nell’Area Euro sotto il 2% a settembre. I rendimenti sono già scesi ulteriormente rispetto alla media del mese scorso.

