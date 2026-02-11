Nuove imprese e aziende “storiche”: gestione TFR dopo manovra 2026, due criteri e un solo rischio

La gestione del fine rapporto di lavoro entra in una fase più articolata per il sistema produttivo italiano. Con la Manovra 2026, il legislatore è intervenuto sulla previdenza complementare introducendo un ulteriore criterio per il conferimento delle quote al Fondo di Tesoreria Inps. Il risultato è un doppio meccanismo di verifica che si affianca a quello già operativo dal 2007. Questo scenario incide direttamente sull’organizzazione aziendale e sulla programmazione finanziaria, soprattutto per chi supera determinate soglie occupazionali. Il TFR (trattamento dine rapporto), resta, quindi un elemento centrale nella gestione del lavoro subordinato e richiede una lettura coordinata delle norme vigenti.

Il primo binario normativo nasce con la riforma del 2007 ed è legato al momento iniziale della vita dell’impresa.

Il secondo, introdotto dalla legge di Bilancio 2026, guarda, invece, alla dimensione occupazionale raggiunta nel tempo. La coesistenza delle due regole rende necessaria una distinzione netta tra imprese di nuova costituzione e realtà già operative da anni.

Novità gestione TFR: criterio di verifica e decorrenza dell’obbligo

Per le aziende nate di recente continua a valere il sistema originario. Se nel corso dell’anno di avvio viene raggiunta una media di 50 lavoratori subordinati, scatta l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria Inps fin dall’inizio dell’attività. In questo caso, il calcolo è retroattivo e riguarda tutte le quote maturate dal primo mese di operatività.

Diversa è la situazione per le imprese già esistenti. La Manovra di bilancio 2026 introduce una verifica basata sull’anno solare precedente. A partire dal 1° gennaio 2026, l’obbligo nasce se la media dei dipendenti nel 2025 raggiunge quota 60. La soglia non resta fissa: viene ridotta a 50 unità per il periodo 2028-2031 e scenderà ulteriormente a 40 dal 2032.

In questi casi, il TFR (trattamento dine rapporto) deve essere conferito al Fondo solo per le quote maturate dal 1° gennaio dell’anno successivo al superamento della soglia.

La doppia regola è stata chiarita dall’INPS con la Circolare n. 12/2026, che fornisce indicazioni operative ai datori di lavoro chiamati a verificare correttamente la propria posizione.

Come si calcola la soglia occupazionale

Il requisito dimensionale si basa sulla media annua dei lavoratori subordinati alle dipendenze dello stesso datore. Nel conteggio rientrano tutte le tipologie di rapporto di lavoro, senza distinzioni legate alla durata o all’orario. Anche i contratti a tempo parziale concorrono alla determinazione della media, ma in proporzione alle ore svolte.

Il metodo di calcolo prevede la somma mensile degli orari individuali dei part-time, rapportata all’orario pieno previsto dal contratto collettivo applicato. Le frazioni superiori alla metà dell’orario normale vengono arrotondate all’unità. Questa modalità vale per tutte le verifiche annuali, che devono essere ripetute fino a quando l’impresa non rientra tra i soggetti obbligati. Una volta scattato l’obbligo, eventuali riduzioni successive del personale non ne determinano la cessazione. Anche in questo ambito il TFR (trattamento dine rapporto) diventa un indicatore strutturale della dimensione aziendale.

Scadenze operative e gestione del TFR (trattamento dine rapporto)

L’Inps ha previsto una fase transitoria per consentire l’adeguamento senza penalizzazioni.

Sebbene la nuova disciplina produca effetti dal gennaio 2026, i datori di lavoro hanno tempo fino al 16 maggio 2026 per regolarizzare i versamenti arretrati senza applicazione di sanzioni o interessi. Le aziende nate nel 2025 che hanno raggiunto i 50 dipendenti devono versare quanto maturato dall’inizio dell’attività. Quelle operative già prima del 2025, che hanno superato la media di 60 addetti nel 2025, sono invece tenute a conferire le quote maturate dal 1° gennaio 2026.

La corretta applicazione delle regole consente di evitare contenziosi e garantisce una gestione ordinata delle risorse accantonate. In un contesto normativo in evoluzione, il TFR (trattamento dine rapporto) si conferma uno degli snodi principali del rapporto tra impresa, lavoratore e sistema previdenziale pubblico.

Novità TFR: le valutazioni aziendali

Il nuovo assetto delineato dalla Manovra 2026 e chiarito dall’Inps impone alle imprese un controllo più attento e continuo della propria struttura occupazionale.

La presenza di due criteri paralleli, legati sia alla fase di avvio sia alla crescita nel tempo, richiede una gestione amministrativa puntuale e una corretta pianificazione degli oneri contributivi.

In questo quadro, il TFR (trattamento dine rapporto) non rappresenta più soltanto una posta di fine rapporto con il lavoratore, ma diventa anche un elemento strategico nella valutazione degli equilibri aziendali e degli obblighi previdenziali. Una lettura coordinata delle soglie, delle decorrenze e delle scadenze consente di prevenire errori e di affrontare le nuove regole con maggiore consapevolezza.

Riassumendo