Oggi niente pensioni sul conto: per novembre si deve aspettare

Chi per oggi si aspetta la pensione sul c/c ci tolga il pensiero. Una festività di ognissanti senza assegno sul conto. Il giorno non è bancabile. Quindi, si dovrà aspettare al lunedì.

La spiegazione è semplice e riguarda le festività. Il 1° novembre, giorno di Ognissanti, è festivo e quindi non bancabile, mentre il 2 novembre cade di domenica. Le banche e gli uffici postali riapriranno dunque soltanto il lunedì successivo. Di conseguenza, il primo giorno utile per l’accredito della pensione sarà proprio il 3 novembre 2025.

Non sono previste differenze tra i vari canali di pagamento: che si tratti di un conto bancario, conto postale, libretto postale o carta con IBAN, tutti i pensionati riceveranno l’importo nello stesso giorno.

L’unico requisito è che il pagamento avvenga su un conto intestato o cointestato al beneficiario.

Pensioni: limiti al contante e obbligo di tracciabilità

La normativa attuale prevede che non sia possibile ritirare in contanti importi superiori a 1.000 euro. In questi casi, il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite accredito su un conto con IBAN (va bene anche libretto posta o carta purché dotati di IBAN). Si tratta di una misura pensata per garantire la trasparenza e la sicurezza delle operazioni, favorendo la tracciabilità dei movimenti di denaro e limitando l’uso del contante.

Le stesse disposizioni contribuiscono a ridurre il rischio di frodi o smarrimenti, offrendo un sistema più sicuro sia per i pensionati sia per le amministrazioni coinvolte.

Pagamento pensioni novembre 2025: il calendario degli sportelli postali

Chi non riceve la pensione tramite accredito ma la in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane, è invitato, come sempre, a seguire un calendario preciso.

Le date, come ormai avviene da tempo, vengono scaglionate in base all’iniziale del cognome del titolare della pensione. Questa modalità consente di distribuire in modo ordinato i flussi di persone e ridurre le code agli sportelli. Lasciano, quindi, agli operatori spazio per dedicarsi anche ad altre operazioni (versamenti di bollettini, spedizioni, ecc.).

Il calendario previsto per il pagamento pensioni novembre 2025 è il seguente:

lunedì 3 novembre – dalla A alla B;

martedì 4 novembre – dalla C alla D;

mercoledì 5 novembre – dalla E alla K;

giovedì 6 novembre – dalla L alla O;

venerdì 7 novembre – dalla P alla R;

sabato 8 novembre (solo la mattina) – dalla S alla Z.

Il turno per il ritiro della pensione in contanti non è obbligatorio, ma è consigliabile attenersi alle date sopra indicate.

Accredito su conto: disponibilità immediata il 3 novembre

Chi riceve la pensione tramite accredito sul conto corrente potrà visualizzare l’importo direttamente dal 3 novembre 2025. L’accredito sarà disponibile nella stessa giornata sia per chi possiede un conto bancario, sia per chi utilizza un conto o libretto postale. Non saranno previste anticipazioni nei giorni precedenti.

Molti istituti di credito, tuttavia, notificano l’avvenuto accredito già nelle prime ore della giornata, tramite app o home banking. Ciò consente ai pensionati di verificare subito la disponibilità della somma e gestire eventuali operazioni in modo autonomo e sicuro.

Consultazione del cedolino pensione novembre 2025

Tutti i pensionati possono controllare nel dettaglio il proprio cedolino pensione di novembre 2025, accedendo ai servizi online dell’INPS. Il documento è disponibile sul portale ufficiale www.inps.it, all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, nella sezione “Prestazioni – Pagamenti”.

Per accedere è necessario autenticarsi con una delle credenziali riconosciute: SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il cedolino consente di visualizzare tutte le informazioni relative alla mensilità, tra cui importo netto erogato, trattenute IRPEF, addizionali regionali e comunali, eventuali conguagli derivanti dal modello 730 e altre voci accessorie.

Chi preferisce utilizzare dispositivi mobili può consultare le stesse informazioni anche tramite l’app MyINPS, disponibile per smartphone e tablet. Un modo semplice per controllare rapidamente la propria pensione, senza doversi recare fisicamente presso gli sportelli.

