Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 23 Gen, 2026
···

Niente cripto-mania in Italia: persi 5.000 euro a testa dal 2020 senza investire l’1% delle attività finanziarie

L'investimento perso nelle criptovalute ha generato minore ricchezza per circa 5.000 euro per abitante in Italia solo dal 2020.
di
3 ore fa
1 minuto di lettura
Investimento perso in criptovalute pesa sulla ricchezza
Investimento perso in criptovalute pesa sulla ricchezza © Investireoggi.it

Anche in Italia non si fa che parlare di criptovalute, anche se i numeri indicano una scarsa diffusione dell’asset. A gennaio 2026 ne risultano in possesso 2,8 milioni di persone per un’esposizione complessiva stimabile attorno ai 3 miliardi di euro. Solo il 7% degli investitori le ha in portafoglio, la metà del 14% in Spagna, molto meno anche dell’11% in Germania e del 9% in Francia. Un investimento perso, che rischia di incidere negativamente nel prossimo futuro sulla ricchezza delle famiglie nel Bel Paese rispetto all’estero.

Investimento perso in criptovalute

A fine 2024, stando ai dati di Unimpresa, le attività finanziarie delle famiglie italiane ammontavano a 6.148 miliardi di euro, in forte crescita dai 4.800 miliardi del 2020 (+28,3%).

Si tenga conto che in questo periodo l’inflazione italiana subiva una drastica accelerazione, facendo crescere i prezzi al consumo di una media del 17%. Questi numeri ci fanno capire quanto marginale sia il dato sugli investimenti nelle criptovalute, il cui mercato complessivo capitalizza ormai ben sopra i 3.000 miliardi di dollari e incide per l’1% della ricchezza finanziaria globale.

Boom dei prezzi dal 2020

Teniamo a mente questo dato e andiamo a ritroso proprio nel 2020, l’anno della pandemia e forse uno spartiacque per questo nuovo asset. E’ da quell’anno che sembra guadagnare definitivamente terreno, vuoi per l’halving” e vuoi anche per la ricerca di opportunità d’investimento alternative alla finanza tradizionale. In media un Bitcoin si acquistava ancora per poco più di 10.000 euro contro i circa 76.300 euro di ieri. Immaginiamo che gli italiani avessero investito nell’asset appena l’1% delle loro attività finanziarie, cioè qualcosa come 48 miliardi.

Adesso, il valore di mercato supererebbe i 355 miliardi. Un guadagno del 640% contro poco più del 28% medio effettivo.

Ebbene, a causa dell’investimento perso nell’asset più redditizio dell’era moderna, abbiamo rinunciato a guadagnare quasi 300 miliardi: 5.000 euro per abitante, neonati compresi. Questo è il costo della diffidenza e relativo solamente agli ultimi anni. Denaro che avremmo potuto mettere da parte per le nostre esigenze o continuare a far fruttare sui mercati finanziari o per acquistare asset immobiliari, ecc. A rimetterci è anche lo stato, in termini di gettito fiscale: l’imposta del 26% sull’intera plusvalenza sopra ipotizzata equivarrebbe a 75 miliardi di maggiori entrate.

Diffidenza costosa per famiglie italiane

Si dirà che questi numeri siano campati in aria, ma il concetto resta inconfutabile: la diffidenza verso le criptovalute finora ha compresso la crescita della ricchezza privata. E mentre teniamo in banca circa 1.860 miliardi di euro di risparmi infruttiferi o quasi interamente a interessi netti infimi, rinunciamo al rendimento. Ogni investimento perso è ricchezza mancata. Se l’Italia, popolo storicamente di risparmiatori, restasse anche nei prossimi anni indietro rispetto ai dati nelle altre economie, assisterebbe a un relativo declino anche nella capacità di generare ricchezza.

giuseppe.timpone@investireoggi.it

Giuseppe Timpone

In InvestireOggi.it dal 2011 cura le sezioni Economia e Obbligazioni. Laureato in Economia Politica, parla fluentemente tedesco, inglese e francese, con evidenti vantaggi per l'accesso alle fonti di stampa estera in modo veloce e diretto. Da sempre appassionato di economia, macroeconomia e finanza ha avviato da anni contatti per lo scambio di informazioni con economisti e traders in Italia e all’estero.
Il suo motto è “Il lettore al centro grazie a una corretta informazione”; ogni suo articolo si pone la finalità di accrescerne le informazioni, affinché possa farsi un'idea dell'argomento trattato in piena autonomia.

Articoli correlati

sul tema ECONOMIA

malattia figli
Articolo precedente

Congedo potenziato per malattia dei figli: dal 2026 raddoppiano i giorni e aumenta l’età

legge 104 in manovra 2026
Articolo seguente

Legge 104 nella manovra bilancio 2026: piattaforme INPS, fondi e tutele, ecco il pacchetto