Zucche di Halloween a rischio: scatta l’allarme, ecco perché

Le zucche di Halloween sono a rischio quest’anno? Mentre grandi e bambini si preparano per la notte del 31 ottobre, il caldo anomalo e il clima pazzo di quest’anno potrebbero mettere a rischio la vera protagonista della festa. A dirlo Coldiretti durante il “Zucca day”.

Colpa del clima pazzo

L’analisi di Coldiretti parla del taglio del 10% per quanto riguarda la produzione della zucca di Halloween e la causa andrebbe ricercata nel clima sempre più pazzo. «Dalla padella all’intaglio per realizzare il caratteristico simbolo delle streghe si registra una corsa all’acquisto dell’ortaggio più grande del mondo con il prezzo medio al consumo sul territorio nazionale che quest’anno va da 1,50 a 2 euro mentre ai produttori agricoli vengono pagate fra 30 e 60 centesimi al chilo. A ridurre la disponibilità di prodotto italiano sono state le anomalie climatiche soprattutto al Nord. Prima un maggio freddo e piovoso, poi un’estate con bolle di calore e grandinate hanno ostacolato lo sviluppo delle piantine e la formazione del frutto, pur se la qualità è fortunatamente salva» ha spiegato Coldiretti.

Il nodo dei pesticidi

Va infatti ricordato, che durante la festa di Halloween, ormai un vero e proprio cult anche in Italia, si consumano moltissime zucche sulle nostre tavole, molte vengono poi utilizzate per decorazioni e addobbi a tema, tanto che il mercato dell’intaglio ha visto una netta crescita negli ultimi anni. Coldiretti pone anche l’attenzione sulla provenienza della zucche, in quanto se da un lato c’è l’obbligo di indicare l’origine in quelle intere, per quanto riguarda quelle già tagliate o trasformate, la regola non esiste. Dunque è alto il rischio di portare sulle tavole prodotti di cui non si sa bene l’origine, soprattutto in merito all’uso di pesticidi nei paesi in cui non ci sono controlli in tal senso.

Un business da più di 260 milioni di euro

Ma quanto spendono gli italiani ad Halloween? Nonostante la notte delle streghe sia meno blasonata in Italia rispetto agli Usa e i paesi anglosassoni, con il passare degli anni è cresciuta molto la spesa degli italiani per la festa del Dolcetto o Scherzetto. Solo lo scorso anno, la spesa media, secondo un’indagine di Confesercenti, era stata di 260 milioni di euro, circa 30 euro a persona per maschere, costumi, dolcetti, zucche e via dicendo. Halloween sarà celebrata dal 44% dei giovani tra 18 e 24 anni ma anche dalle famiglie con bambini.

