Zone vietate e lockdown solo per non vaccinati in Italia: la proposta estrema per non chiudere per tutti

Si torna a fare ipotesi sui lockdown possibili per non vaccinati o comunque zone vietate per chi, appunto, è senza vaccino. Il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, come riporta Il Mattino, vorrebbe creare delle zone vietate per i non vaccinati e se in futuro bisognerà chiudere, solo i per no-vax varranno le regole.

Chiusure solo per i non vaccinati e zone vietate per i no-vax, l’ultima idea per contrastare la pandemia

Giorni fa era stata l’Austria a lanciare l’idea di lockdown solo per non vaccinati qualora il numero di casi tornerà ad aggravarsi. Ora, anche il presidente della Conferenza delle Regioni ha lanciato una proposta simile: zone vietate ai no-vax o addirittura in caso di nuove chiusure a causa dell’aumento dei contagi, queste saranno solo per chi non ha voluto vaccinarsi.

In questi giorni, il Governo sta lavorando al nuovo Green Pass che da ottobre o forse prima, inserirà l’obbligo anche per alcune categorie di lavoratori, a partire da quella della PA ma anche alcuni settori privati. E questo sembra solo l’assaggio di ciò che potrebbe accadere più avanti. Dopo l’estensione del Green Pass per sempre più categorie di lavoratori, se non si raggiungerà il numero di vaccinati previsto, il Governo potrebbe davvero pensare all’obbligo vaccinale e ancora prima a delle zone vietate per i no-vax.

Altri lockdown per tutti impensabili

Durante il programma Morning News, su Canale 5, Fedriga ha specificato che: “Nuovi lockdown sarebbero insostenibili per il Paese. Dobbiamo dire con chiarezza che anche se una Regione dovesse passare in zona arancione o rossa, con il green pass bisogna tenere aperto. Se si passa in arancione, non si possono chiudere i ristoranti. Il green pass è uno strumento per tenere aperto e dobbiamo trovare un equilibrio sociale per tenere unito il Paese, dobbiamo accompagnarlo”. Insomma, per adesso ogni chiusura sembra scongiurata e anche per le prossime settimane, ma se davvero ci saranno, difficile pensare che anche i vaccinati dovranno sottostare alle chiusure.

Vedi anche: Variante Delta e timore lockdown in autunno: Green Pass esteso a tutti i lavoratori unico modo per evitarlo