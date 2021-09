Zona gialla e nuova mappa europea del contagio: regioni rosse e quelle che cambiano colore dal 20 settembre

Quali Regioni passano in zona gialla dal 20 settembre? Attualmente solo la Sicilia si trova in zona gialla e ci rimarrà ancora per le prossime settimane. Se non cambiano i dati all’ultimo minuto, dovrebbe passare in zona gialla anche la Calabria.

La Calabria passa in zona gialla dal 20 settembre e chi rischia dal 27

Si attende oggi il report dell’ISS con i dati aggiornati, ma quasi certamente la Calabria dovrà salutare la zona bianca e andrà a fare compagnia alla Sicilia in zona gialla. Salva la Sardegna, che grazie ai dati in miglioramento non dovrebbe cambiare colore. Da lunedì 20 settembre, quindi, la Calabria dovrebbe cambiare fascia di colore a causa degli indicatori legati ai ricoverati in terapia intensiva e nei reparti ordinari. In linea generale comunque, la situazione appare in miglioramento anche per la Sicilia che potrebbe tornare in zona bianca dal 4 ottobre.

Nessuna regione rischia la zona arancione per adesso, ovviamente bisognerà vedere come si evolverà la situazione ad ottobre, se la curva salirà o meno. Che cosa cambierà dal 27 settembre? A quanto pare nessun’altra regione dovrebbe finire in zona gialla da questa data. Osservate speciali sono Bolzano, Marche, Toscana e Basilicata ma a meno di peggioramenti di rilievo nessuna saluterà la zona bianca nemmeno a fine settembre.

Le mappe europee dell’Ecdc

Cambia anche la mappa europea del contagio dell’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. La situazione appare in miglioramento e Marche, Toscana e Sardegna che erano considerate regioni rosse nella mappa sono tornate ad essere gialle. Restano in zona rossa Basilicata, Sicilia e Calabria. Tutte le altre regioni si trovano in zona gialla.

Ancora zona rossa in buona parte della Spagna e nel Sud della Francia, ma in miglioramento rispetto al passato, infatti il resto della Francia è giallo. Il Portogallo è tornato giallo mentre Irlanda e Germania sono in buona parte rosse. In zona rossa anche parte dell’Austria, Croazia, Slovenia, alcuni paesi dell’est Europa e buona parte della Grecia. L’Islanda è tornata in zona gialla così come la maggior parte dei paesi scandinavi.

