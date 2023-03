Yeppik, app tutta italiana che sfida WhatsApp e Telegram

Una chat alternativa e innovativa, che vuole proporsi con un modo tutto nuovo di comunicare. Ecco Yeppik, l’app di messaggistica tutta italiana che vuole sfidare i grandi, ossia colossi come WhatsApp e Telegram. Ce la farà? Ma soprattutto, quali novità propone? Scopriamolo insieme.

Yeppik, l’app di messaggistica

Un team berci alla guida dello sviluppo di questa nuova app di messaggistica. Gli inventori di Yeppic sono vicentini e sognano in grande: sfidare colossi come WhatsApp e Telegram. Al momento l’applicazione è disponibile in versione open negli store digitali. Ma cosa propone? Yeppik è stata creata dalla PMI Social Media Emotions con il lavoro dell’informatico Nicola Dal Bosco. Per Filippo Nigro, creatore del gruppo SME, si tratta di una grande occasione, ma anche di un motivo di vanto e di orgoglio per il made in Italy che l’azienda sta sostenendo:

“Potevamo sviluppare Yeppik dovunque, ma abbiamo scelto di restare qui, per dare un’opportunità al nostro territorio, ai giovani, per dare vita ad un bacino informatico e digitale in grado di attrarre potenziali investimenti”.

La grande novità di Yeppik è la capacità con cui è riuscita a inserire nella chat un linguaggio decisamente nuovo.

“Siamo riusciti ad integrare nel testo tutto ciò che compone la comunicazione paraverbale e dunque mimica, tono della voce, espressività”.

Ampliare la comunicazione emotiva

L’idea era quella di sfruttare al massimo la funzione delle emoji, al fine di offrire un linguaggio oltre il linguaggio, ossia fatto di mimica e di toni vocali, cose che con un testo scritto non possono proprio averci nulla a che fare.

Non è certo facile coprire l’intero mondo delle emozioni umane, eppure è questa la sfida che Yeppik si propone di affrontare e di vincere.

“Quanto bello sarebbe ‘firmare’ un messaggio di testo con una emoji che raffigura proprio noi, con le espressioni del nostro viso? Fino a ieri, non si poteva. Yeppik permette di ampliare, con infinite combinazioni e soluzioni grafiche, i dataset delle emoji e aggiungerle ai baloon che contengono i messaggi di testo”.

Questo grazie allepersonalizzate che permetteranno di creare dei veri e propri avatar somiglianti al volto dell’utente. In questo modo, in chat si potranno catturare le emozioni e gli stati d’animo di chi scrive.

Ma come è possibile tutto ciò? La società vicentina ha scoperto uno spazio vuoto all’interno dei codici dei baloon, questo spazio può essere appunto riempito con emoji al fine di creare un linguaggio nuovo ed emozionale che permetterà agli utenti di massaggiassi in char in una maniera davvero rivoluzionaria. Al momento l’app è disponibile in beta sia per Android che per iOS. Presto il lancio sul mercato: WhatsApp e Telegram sono avvisate.