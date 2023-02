WhatsApp, 100 foto in chat, il nuovo aggiornamento lo consente

Prosegue la manovra di aggiornamento da parte di WhatsApp. Dopo aver effettuato un upgrade relativo alla qualità delle foto, ora c’è la nuova funzione che permette di inviarne in chat in un colpo solo ben 100. Ma non è tutto, visto che la grande novità presenta anche la possibilità di inserire una didascalia sotto i documenti inviati e addirittura creare un avatar personalizzato.

WhatsApp, 100 foto in chat

Si sta facendo sempre più performante la nota app di messaggistica istantanea. Dopo che gli esperti di indiscrezioni hanno solvato un nuovo codice che consente la creazione di vere e proprie newsletter, arriva ora un nuovo upgrade inerente l’invio di foto. Surclassato il limite di 30 da inviare in un colpo solo, ora se ne potranno inviare addirittura 100. Al momento l’upgrade sembra essere disponibile solo per Android, mentre per iPhone non è ancora disponibile. Naturalmente, si tratta di un’attesa momentanea, visto che senza dubbio gli sviluppatori proveranno a inserirla anche per iOS.

Ad ogni modo, nella sezione novità presente nello store di WhatsApp, si legge: “Ora si possono inviare fino a 100 foto o video in una sola volta”. L’upgrade in questione però ha pensato anche ad altro. Per chi effettua l’aggiornamento da Android sarà infatti possibile inserire delle didascalie ai documenti inviati in chat. Si tratta di un’importante novità che permetterà quindi di presentare meglio il file a chi lo riceve. Fin ad oggi, infatti, l’unico sistema per non lasciare impreparato il destinatario del messaggio era quello di scrivere un ulteriore testo precedente o successivo all’invio del file. In questo modo, la didascalia faciliterà invece le cose.

Le altre novità in arrivo

Sono davvero tante le novità lanciate con il nuovo upgrade dell’app di messaggistica più famosa al mondo. Tra queste c’è quella che consente di aumentare il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi. È ormai notorio però che il grande passo del gruppo Meta è tutto rivolto a quella novità annunciata ormai da un anno e che prende il nome di Metaverso, concetto che ha tra l’altro dato il nuovo nome alla stessa compagnia proprietaria anche di Instagram e Facebook.

È da leggersi in tal senso anche la quarta e ultima novità lanciata dall’upgrade.

Stiamo parlando della creazione di un avatar personalizzati. Tale novità consente di utilizzarli come sticker o immagini dei profili. Per crearli basta andare su impostazione e cliccare successivamente su avatar. Come detto, per i possessori di smartphone Android non c’è nulla da attendere, stiamo infatti parlando di una funzione che ha già superato la fase beta ed è già disponibile nello store di Big G. Per passare al nuovo upgrade quindi non vi resta che visitare il Play Store e procedere all’aggiornamento.