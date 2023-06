Yacht di Arnault cacciato da Napoli, quanto lusso a bordo

Quanto lusso a bordo del mega yacht di Arnault, forse troppo. Ma non è questo il motivo per il quale il porto di Napoli lo ha respinto rifiutandosi di farlo attraccare. In realtà ovviamente il motivo è dovuto alle dimensioni dell’imbarcazione. Ma cosa c’è all’interno del Symphony, così si chiama lo yacht di proprietà di uno degli uomini più ricchi del mondo?

Un lusso per pochi

E già, è proprio così, lo yacht di Arnault è davvero un lusso per pochi. Del resto stiamo parlando di uno degli uomini più ricchi al mondo, attualmente in seconda posizione nella classifica stilata da Forbes con il solo Musk a stargli davanti. Bernard Jean Étienne Arnault è un imprenditore francese. Fondatore, chairman e CEO di LVMH, azienda che si occupa di moda e di lusso, ed è proprio da questa sua attività che viene affiliato il titolo di re del lusso. Del resto stiamo parlando di un uomo che vanta più guadagni di Bezos. Il suo yacht era già stato anni fa nel porto di Napoli, ma negli ultimi tempi sono cambiate le regole. Ora è vietato alle imbarcazioni superiori ai 75 metri attraccare poiché creerebbe non pochi problemi di manovra alle altre imbarcazioni. Inoltre da Mergellina partono gli aliscafi diretti alle isole Eolie per il servizio pubblico, e uno yacht del genere causerebbe non poco traffico.

La notizia del porto di Napoli che rifiuta lo yacht di Arnault ha fatto il giro del mondo, ma ora sappiamo quali sono i motivi di questo rifiuto e possiamo concentrarci su ciò che c’è effettivamente sull’imbarcazione. Innanzitutto, Symphony misura 101 metri, è costituito da sei ponti ed è anche dotato di una piccola pista di atterraggio per gli elicotteri. Può ospitare fino a 16 ospiti, oltre alla crew presente per svolgere varie attività (massimo 38 addetti). Sul ponte di coperta c’è un’ampia terrazza con maxischermo, mentre il Sun deck ospita una sala di osservazione, un bar e una vasca idromassaggio.

Yacht di Arnault, un sogno che si realizza

Dall’altra parte del ponte abbiamo invece una yakuzi, lo spogliatoio, la sauna e soprattutto una sala da pranzo con un tavolo che può ospitare fino a 20 persone.

Per molti è davvero un sogno poter passare una vacanza in una imbarcazione del genere, per altri è invece semplice realtà. Arnault ha acquistato la lussuosa barca nel 2015. In realtà, più che acquisto si parla di vera e propria costruzione, visto che l’imprenditore l’ha fatta costruire personalmente dalla compagnia olandese Feadship. Le bellezze presenti sull’imbarcazione non sono finite qui. Sul ponte principale c’è infatti una piscina di 6 metri, sotto di essa un’area longe, un’area benessere e un altro cinema all’aperto. Insomma, questo yacht è davvero incredibile e sembra quasi una nave crociera, viste le tante attrazioni che presenta a bordo. Scommettiamo che a questo punto vi stiate chiedendo quanto vale un prodotto del genere.

Ebbene il costo dello yacht di Arnault è di 300 milioni di euro. Una cifra mostre, ma che per il suo proprietario sono quasi bruscolini. Come detto, stiamo parlando del secondo uomo più ricco del mondo per Forbes, mentre in generale il suo patrimonio dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 miliardi di euro.

