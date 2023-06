Uomini più ricchi del mondo, Ellison supera Bezos in classifica

Importante avvicendamento in classifica. Larry Ellison supera Jeff Bezos al terzo posto. Stiamo parlando degli uomini più ricchi del mondo, una lista di magnati che fa invidia anche ai nostri ricconi italiani. Invariato invece il primato, ancora appannaggio di Elon Musk. Andiamo a scoprire quali sono le principali posizioni.

Il denaro è il loro super potere

Quando Barry Allen chiese a Bruce Wayne quale fosse il suo super potere in Justice League, quest’ultimo rispose: “Sono ricco”. È questo il super potere degli uomini più ricchi del mondo, soprattutto i primi della classifica. Anche se non sono propriamente dei supereroi come li si intende nei fumetti, è innegabile che questi uomini rappresentino per molti l’apice della carriera professionale a cui può aspirare in individuo. Ma quali sono questi super ricchi del pianeta? Poche settimane fa, la top five recitava queste posizioni:

1. Elon Musk $192B;

2. Bernard Arnault $187B;

3. Jeff Bezos $144B;

4. Bill Gates $125B;

5. Larry Ellison $118B.

Ora le cose sono cambiate, visto che Ellison ha scavalcato ben due posizioni, superando sia Bezos che Gates e stabilendosi quindi in terza posizione. Sono cambiati però anche i valori dei primi due, ora più ricchi di quanto apparivano qualche settimana fa. Insomma, questi vip del conto corrente continuano a far soldi e lo fanno con numeri davvero da capogiro. Ma chi Ellison?

Chi è Larry Ellison?

Nella top five compaiono nomi che non hanno bisogno di troppe presentazioni. Musk è il fondatore della Tesla e continuamente figura sulle pagine delle news per la sua eccentricità e per i nuovi progetti che non si stanca mai di proporre. Bezos è invece il Presidente di Amazon, e anche in questo caso non c’è bisogno di aggiungere altro. Stessa cosa per Bill Gates, a capo della Microsoft. Chi è invece Leroy Ellison? L’imprenditore ha co-fondato Oracle 46 anni fa, ricoprendo il ruolo di ceo per 37 anni fino al 2017 e facendo crescere l’azienda fino a renderla una delle aziende tecnologiche di maggior valore al mondo.

Oggi è ancora il maggior azionista dell’azienda. Come se non bastasse vanta un patrimonio immobiliare di oltre un miliardo di dollari. Inoltre, nel 2012 ha acquistato un’intera isola alle Hawaii per 300 milioni di dollari. In questo nuovo exploit ha giuocato un ruolo decisivo certamente il grande successo che oggi ruota intorno all’intelligenza artificiale. Oracle infatti è il fornitore numero uno di software di intelligenza artificiale generativa, almeno stando a quanto comunicato dallo stesso Ellison lo scorso lunedì.

Uomini più ricchi del mondo, la classifica

Come si aggiorna quindi la nuova classifica proposta come sempre da Forbes sugli uomini più ricchi del mondo? Ecco le nuove posizioni della top five:

Elon Musk $235B; Bernard Arnault $225B; Larry Ellison $163B; Jeff Bezos $144B; Bill Gates $125B.

Ma cosa pensa di lui il primo in classifica? Intervistato proprio da Forbes, Elon Musk tempo fa ha dichiarato:

“È davvero uno dei migliori ingegneri che ho incontrato. Quando ci occupiamo di un argomento tecnico, lo capisce molto rapidamente, anche quando non si parla dei suoi temi come il software”.

Insomma, il successo di Ellison sembra avvalorato dalla sua grande capacità di carpire al volo le dinamiche che lo vedono protagonista.

