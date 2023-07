Wimbledon 2023, quanto guadagna chi vince il torneo di tennis

Ci siamo, il grande momento è ormai arrivato. Domani, 3 luglio, parte il nuovo torneo di tennis che appassionerà tantissimi tifosi nel mondo. Stiamo parlando di Wimbledon 2023. Quanto guadagna chi vince il torneo? Andiamolo a scoprire facendo un po’ di conti in tasca al vincitore.

Un evento storico

Sono passati 146 anni dalla prima edizione del torneo, e oggi Wimbledon conserva il fascino di un tempo e la popolarità è rimasta intatta, anzi è andata crescendo, proprio per la grande tradizione che ormai si porta dietro da oltre un secolo. Anche quest’anno l’evento sportivo sarà seguito in diretta dai canali Sky, quindi gli appassionati potranno seguire le gesta dei loro campioni sintonizzandosi sulla rete sportiva, sia in streaming che attraverso il satellitare e il digitale terrestre di Sky Sport. Per quanto riguarda la finale, anche in questo caso il torneo si rifà alla tradizione. Come ogni anno l’inizio è fissato al lunedì, quindi il torneo si completerà con la finalissima maschile fissata in calendario per il 16 luglio.

Il montepremi complessivo di Wimbledon 2023 è di 40 milioni di sterline. Si tratta di una cifra nettamente maggiore rispetto alle precedenti edizioni. Ad ogni modo, il grande Slam appassiona non solo per il sostanzioso premio in danaro che questi tornei elargiscono, ma anche per la grande fama che donano ai partecipanti, soprattutto una volta che questi sono giunti alle battute finali. Solo un mese fa si è concluso il Roland Garros, altro grande evento dello Slam. In quel caso il montepremi era decisamente sostanzioso:

Vittoria 2,300,000

Finale 1,150,000

Semifinale 630,000

Quarti di Finale 400.000

Ottavi di Finale 240.000

Terzo Turno 142.000

Secondo Turno 97.000

Primo Turno 69.000

QUALIFICAZIONI

Turno decisivo 34.000

Secondo Turno 22.000

Primo Turno 16,000

Da questo elenco si capisce che anche il Roland Garros ha offerto premi davvero sostanziosi.

Wimbledon 2023, quanto guadagna chi vince?

In questa sede però ci interessa conoscere i premi di. Scopriamoli insieme.

Oltre a scoprire quanto incassa il campione, andiamo a vedere anche quali sono gli altri premi in denaro. Uscendo anche solo al primo turno si portano a casa 50.377 euro, quindi una cifra ben più sostanziosa rispetto all’eliminazione nel primo turno del Roland Garros. L’accesso ai quarti vale invece 329.131 euro. Mentre chi arriva in semifinale intasca 658.263 euro. L’accesso alla finale vale invece 1.315.406 euro. Insomma, in tutti i casi i premi in danaro sono leggermente più alti rispetto all’altro torneo. Infine, i campioni del singolare maschile e femminile riceveranno rispettivamente 2,35 milioni di sterline e 1,17 milioni di sterline. Ecco la lista completa:

Vincitore: 2.350.000 sterline

Finalista: 1.175.000 sterline

Semifinali: 600.000 sterline

Quarti di finale: 340.000 sterline

4° turno: 207.000 sterline

3° turno: 131.000 sterline

2° turno: 85.000 sterline

1° turno: 55.000 sterline

Per quanto riguarda invece le qualificazioni:

3° turno: 36.000 sterline

2° turno: 21.750 sterline

1° turno: 12.750 sterline

Ecco invece il totale dei premi per Wimbledon 2023:

Singolare maschile: 16.077.000 sterline

Singolare femminile: 16.077.000 sterline

Qualificazioni maschili: 2.088.000 sterline

Qualificazioni femminili: 2.088.000 sterline

Doppio maschile: 2.582.000 sterline

Doppio femminile: 2.582.000 sterline

Doppio misto: 448.000 sterline

Wheelchair event: 738.000 sterline

Doppio a inviti: 570.000 sterline

Ian Hewitt, presidente dell’All England Club che ha organizzato il torneo, ha dichiarato: “La nostra ambizione con questa distribuzione è riportare i premi in denaro dei campioni e dei secondi classificati ai livelli del 2019 prima della pandemia, fornendo allo stesso tempo il meritato supporto ai giocatori nei primi turni dell’evento”.

Riassumendo…