Montepremi Roland Garros, quanto guadagnano i tennisti vincitori

Sale il montepremi del Roland Garros, aumentato del 12,3% rispetto allo scorso anno. Questo rende il secondo slam della stagione il più ricco del parterre. Ma quanto guadagnano i tennisti che partecipano all’evento e quanto incassa chi vince?

Numeri da capogiro

Il Roland Garros 2023 è iniziato lo scorso lunedì, la finale è in programma 11 giugno. Il montepremi è aumentato, facendo di questo evento tennistico il più ricco tra gli Slam. Occhio però che anche il montepremi di Wimbledon potrebbe subire un sostanzioso ritocco, superando nuovamente il Roland Garros. Ma entriamo finalmente nel merito del nostro quesito e scopriamo quanto intascheranno i protagonisti. Innanzitutto, da sottolineare la grande assenza di Rafael Nadal, quindi necessariamente questa edizione avrà un nuovo campione.

Rispetto alla passate edizione infatti gli organizzatori hanno piazzato un incremento del 12,3% all’intero prize money destinato al torneo, facendo a oggi del Roland Garros il secondo torneo col montepremi più alto alle spalle dello US Open: 49.6 milioni di euro.

Gli incassi turno per turno

Si tratta di un incremento importante, visto che ad esempio l’Australian Open è auto un aumento del montepremi di solo il 2% nel 2023. Ad ogni modo, tutto il torneo vede le cifre generali molto più alte, ma quanto andrà ai campioni, quelli del torneo maschile e femminile? Entrambi si metteranno in tasca ben 2,3 milioni.

Come dicevamo, in generale è tutto il montepremi che ha subito in netto incremento dei premi. A differenza ad esempio del Giro d’Italia, che invece è rimasto invariato come negli ultimi 4 anni, il noto torneo di tennis vedrà importanti premi per diverse sezioni, tutti quanti aumentati rispetto alle precedenti edizioni. Ecco quanto incasseranno i tennisti in ogni turno in base alle vittorie:

Vittoria 2,300,000

Finale 1,150,000

Semifinale 630,000

Quarti di Finale 400.000

Ottavi di Finale 240.000

Terzo Turno 142.000

Secondo Turno 97.000

Primo Turno 69.000

QUALIFICAZIONI

Turno decisivo 34.000

Secondo Turno 22.000

Primo Turno 16,000

Montepremi Roland Garros

Grande occasione quindi per i campioni in gara di incrementare i propri guadagni. Ma chi saranno i vincitori? Naturalmente, al momento è impossibile dirlo, ma è altrettanto ovvio che ci sono dei favoriti ben precisi. Il nome più gettonato per il singolare femminile è quello di Swiatek. Per gli uomini invece gli opinionisti sono più incerti, con un trittico di campioni che sembrano avere le medesime possibilità. Stiamo parlando di Alcaraz, Djokovic e Rune. Ad ogni modo, oltre ai 2,3 milioni di incasso per coloro che vinceranno ci sarà la prestigiosa coppa del Roland Garros, e naturalmente la possibilità di entrare nella storia inserendo il proprio nome nell’albo d’oro di questo grande evento tennistico.

Forse è proprio l’assenza di Nadal a far sì che questa edizioni sia la più incerta degli ultimi anni, almeno per quanto riguarda il singolare maschile. Gli esperti indicano infatti anche Tsitsipas e Medvedev come possibili favoriti, o quanto meno scogli grossi da superare per raggiungere il successo finale. Le quote garantite ad oggi per il successo di Alcaraz oscillano tra 2,20 e 2,25. Ovviamente, il suo principale antagonista sarà Djokovic. L’idea di un montepremi più alto è probabilmente dovuta anche al fatto che questi due campioni sembrano giocarsi la vittoria con le stesse chance. E pensiamo che ci sarà senza dubbio un grande interesse di pubblico, qualora questi due campioni dovessero affrontarsi, magari addirittura in finale.

Riassumendo…