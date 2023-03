WhatsApp dice stop allo spam, si potranno silenziare chiamate da sconosciuti

Non si fermano mai gli sviluppatori di WhatsApp, e ora sono nuovamente al lavoro per un’altra importante funzione, della che bloccherà le chiamate dagli sconosciuti in chat. Insomma, l’app dice stop allo spam, vediamo come funzionerà la nuova opzione.

WhatsApp, basta spam in chat

A quanto pare prossimamente potrebbe arrivare un nuova funzione, dopo quelle già annunciate, che farà certamente felici molti utenti. WhatsApp sta infatti lavorando a un sistema per silenziare le chiamate dei numeri che non abbiamo in rubrica e che quindi non fanno parte dei nostri contatti in chat. Quante volte ci è capitato di ricevere messaggi sospetti da persone o aziende che vogliono appiopparci qualcosa, se non addirittura truffarci? A dire il vero, in questo caso le chiamate su WhatsApp non sono molto frequenti, visto che questi sedicenti affaristi continuano a prediligere il vecchio metodo della chiamata sulla classica linea telefonica. Ad ogni modo, prevenire è meglio che curare, e se è vero che i truffatori stanno studiando piani sempre nuovi per contattarci, è altrettanto vero che serve difendersi per evitare il peggio.

Ecco quindi che la novità adottata da WhatsApp potrebbe davvero fare al caso nostro. Gli esperti hanno infatti individuato un codice all’interno dell’app che permetterebbe di silenziare le chiamate in arrivo da sconosciuti. A farne comunicazione è ancora una volta il sito WabetaInfo, da sempre massimo esperto sulle anteprime che l’azienda del gruppo Meta apporta nell’app di messaggistica istantanea. La funzione al momento è in beta per Android, ma presto dovrebbe arrivare per tutti gli utenti, sia del sistema operativo di Big G che per iOS.

Come funziona?

La funzione ha l’obiettivo di ridurre al minimo le interruzioni tra le chat, evitando potenzialmente le chiamate spam.

Inoltre, dovrebbe anche bloccare leindesiderate, anche perché l’obiettivo di WhatsApp è quello di inserirle in futuro per conto proprio, in modo da aumentare ulteriormente il suo business in chat. Ma come funziona questa nuova opzione in arrivo? Secondo le indiscrezioni, la feature sarà inserita nel menu e, se, sarà in grado di silenziare tutte le chiamate in arrivo da numeri sconosciuti.

È importante precisare che le chiamate in questione non saranno bloccate, ma semplicemente silenziate. Insomma, non ci arrecheranno alcun disturbo, ma comunque potremmo ricevere la notifica della chiamata ricevuta andando nella voce Chiamate, presente in alto, dopo Chat e Stato. Insomma, ancora una volta WhatsApp sta lavorando per rendere la sua applicazione sempre più performante e a misura di utente e scommettiamo che questa nuova funzione sarà particolarmente apprezzata da tutti.