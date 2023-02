WhatsApp Newsletter, scovata nuova funzione segreta in arrivo, ecco a cosa serve

Non si fermano mai gli esperti di WABetaInfo e stavolta hanno solvato una funzione davvero singolare che potrebbe presto arrivare sull’app di messaggistica. Stiamo parlando di WhatsApp newsletter, una feature che permetterebbe di creare e aderire a liste di comunicazione attraverso il menu dell’applicazione.

WhatsApp newsletter, di cosa si tratta?

I tecnici del portale hanno individuato dei codici che permettono di visualizzare il nuovo menu al quale stanno lavorando gli sviluppatori dell’app di messaggistica del gruppo Meta. Tale funzione è stata ribattezzata WhatsApp newsletter, in quanto permetterebbe appunto di inviare aggiornamenti istantanei a una lista di contatti. In pratica, è proprio ciò che fanno le newsletter, ossia le iscrizioni che effettuiamo a un determinato sito e ci consentono poi di avere delle notifiche in merito ad eventuali aggiornamenti e notizie inerenti quel sito. Stiamo quindi parlando di una funzione davvero molto utile, soprattutto se utilizzata da aziende e pubblica amministrazione, poiché in questo modo potrebbero comunicare istantaneamente le proprie novità agli iscritti.

Come detto, infatti, tale funzione prevede sia la creazione che l’adesione a newsletter già esistenti. Sarà quindi possibile crearne una per inserirci poi i propri aggiornamenti (pensiamo ad esempio a chi ha un account business e vuole notificare le proprie novità ai suoi contatti), e sarà inoltre possibile anche iscriversi a newsletter già esistenti, così da ricevere le notifiche di eventuali novità in arrivo. Al momento il funzionamento non è ancora chiaro, essendo un’opzione scovata dagli esperti e non ancora resa pubblica, né ufficializzata. Pare comunque che sarà visibile dal menu nella scheda dello stato.

Una nuova funzione senza pubblicità

Altra info importante è quella relativa alla privacy.

Secondo i tecnici di, gli iscritti non vedranno i nomi degli altri iscritti a WhatsApp newsletter. Sempre dal codice individuato, si evince che tale funzione sarà facoltativa e separata dalle chat private. Altre caratteristiche importanti della funzione, ci dicono che non sarà protetta dalla crittografia end-to-end, in quanto le notifiche saranno rivolte potenzialmente a un numero infinito di iscritti. La buona notizia però è che sarà priva di pubblicità:

“Questa funzione non avrà pubblicità al suo interno e supporterà gli handle, ossia l’opportunità, per gli utenti, di trovare facilmente le newsletter a cui iscriversi, semplicemente cercandole all’interno di una directory di WhatsApp”, ci dicono gli esperti del sito. Insomma, tra le tante novità lanciate dall’app, questa al momento sembra davvero una soluzione importante, in quanto potrà permettere all’app di diventare sempre più utile. Si attendono nuovi indizi per scoprirne di più sul suo funzionamento e capire quando sarà lanciata.