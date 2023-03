WhatsApp stickers, con gli iPhone si possono creare in questo modo

Sono ancora una volta gli esperti di WABetaInfo ad aver scovato una novità che potrebbe essere davvero succulenta per gli amanti dei messaggi in chat. WhatsApp Stickers non è una funzione, ma semplicemente uno stratagemma che permette di creare gli adesivi in modo semplice e veloce.

WhatsApp Stickers, come si creano?

Da tempo WhatsApp ha introdotto gli stickers, adesivi da utilizzare in chat per rendere i nostri messaggi più divertenti. Prima però era necessario servirsi di app terze per crearne di nuovi, diversi da quelli già presenti nell’app. Ora invece, grazie alla scoperta dei sempre utenti esperti di WABetaInfo, è possibile sfruttando le funzioni degli iPhone. I melafonini in questione devono però essere aggiornati alla versione 23.3.77 dell’app di messaggistica. La novità è stata introdotta senza proclami, e lanciata in pasto agli utenti silenziosamente, quasi a lasciare il gusto agli internauti di fare la scoperta da soli.

Come dicevamo, anche in questo caso a pensarci però è stata WABetaInfo, che ha svelato il segreto di WhatsApp Strickers.

Aprire l’app Foto su iPhone;

Scegliere una foto;

Tenerelo premuto sul soggetto da trasformare in uno stricker;

Trascinarlo e rilasciarlo all’interno di una chat di WhatsApp.

Pochi passaggi facili per creare adesivi

In sostanza, il gruppo Meta ha integrato il supporto dell’API diche separa il soggetto da una foto dopo averlo ritagliato. Vediamo quali sono i passaggi da attuare:

Come abbiamo appena visto, la creazione dei WhatsApp stickers è davvero semplice. Una volta completati questi passaggi, l’app ci chiederà appunto se vogliamo trasformare la foto appena ritoccata in un adesivo. A questo punto non dovremo fare altro che dare il nostro assenzo e il gioco è fatto.

È importante però considerare che tale funzione si applica solo con iOS 16, poiché con tale OS Apple ha reso possibile il rilevamento di un soggetto nelle immagini. I precedenti sistemi operativi della mela morsicata non offrono invece questa opzione.

Facciamo comunque notare che la creazione di adesivi è già disponibile per Telegram e iMessage, mentre la procedura in questione è in fase di roll out per WhatsApp, ma non mancherà molto prima di vederla sui nostri iPhone. Insomma, parliamo di una trovata che sicuramente farà felici coloro che vogliono divertirsi in chat, mentre intanto una startup italiana lancia Yeppik, app di messaggistica che fa proprio di emoji e altre interazioni simili il suo piatto forte. Riuscirà questa azienda nostrana a ritagliarsi un posto tra colossi come quelli sopra citati? Lo speriamo senza dubbio. Intanto, godiamoci le novità del gruppo Meta.