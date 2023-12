Diciamoci la verità, a cosa servono i messaggi effimeri su WhatsApp? Ci sono per caso tra noi persone che lavorano alla CIA o prendono parte ad altre attività di spionaggio? Se la risposta è sì, alziamo le mani, ma per tutti gli altri possiamo dire che WhatsApp ha ormai in mente il suo target di riferimento perché è ben consapevole dell’utilizzo che molte persone fanno della chat.

I tradimenti sono all’ordine del giorno

Non c’è ancora uno studio aggiornato ufficiale in merito, ma sappiamo bene che la percentuale di tradimenti tra coppie è ancora molto alta.

E qual è il modo migliore per comunicare con il proprio partner segreto, senza che l’altro lo scopra? Utilizzando naturalmente le chat segrete di Telegram e i messaggi effimeri di WhatsApp. La piattaforma del gruppo Meta infatti sta lentamente riducendo il gap nei confronti di quella russa anche in questo senso. Il successo diinfatti è dovuto in parte anche all’aver saputo creare un luogo sicuro per coloro che vogliono mettere in pratica qualche illecito (in molti casi, illeciti nel vero senso della parola, visto che su Telegram si vendevano anche prodotti illegali). Quello delle chat segrete era stata una trovata fortunata che ha trovato successo soprattutto tra gli amanti.

Quello delle relazioni extraconiugali e adulterine è un problema che si è acuito con il proliferare dei social. L’esposizione a nuovi contatti, soprattutto con Facebook, ha portato a un innalzamento dei tradimenti come continuare la conversazione una volta che l’utente ha fatto una nuova conoscenza su Facebook? Naturalmente su WhatsApp. Meta lo sa bene e sta al gioco, ed ecco che anche la piattaforma di messaggistica a più famosa al mondo spinge sull’acceleratore al fine di dare ai suoi utenti qualcosa di più sicuro e protetto. La privacy è sempre al primo posto e i messaggi effimeri sembrano offrire un tipo di privacy che bugiardi e traditori gradiscono molto.

WhatsApp, nuovi messaggi effimeri

L’app di messaggistica è chiaramente tra le priorità del gruppo Meta, ma è altrettanto chiaro che l’azienda vuole fare della piattaforma un luogo che risponde a tutte le esigenze, soprattutto se si tratta di costudire dei segreti. Ma in sintesi, qual è la notizia? Tutto questo preambolo per dire che l’azienda tutela ora anche i bugiardi e i traditori? Essenzialmente le grandi multinazionali non hanno alcuna missione etica e se ne infischiano altamente della morale. Il guadagno è al di là del bene e del male e non sarà certo WhatsApp a stabilire cosa si può e cosa non si piò fare in chat. Dopo aver lanciato i messaggi effimeri testuali, ora l’azienda lancia anche quelli vocali. In pratica, dopo aver ascoltato un messaggio vocale, esso verrà cancellato.

Dopo il lucchetto e le chat con codice segreto lanciate nei giorni scorsi, WhatsApp completa anche il restyling dei messaggi inviati in chat. Foto, video, testuali e audio, tutti possono essere ora effimeri, quindi visibili e ascoltabili una sola volta. Ovviamente, si tratta di una news appena lanciata dal gruppo Meta, quindi non ancora disponibile per tutti. Lo sarà comunque a breve anche per l’Italia e a quel punto anche da noi sarà possibile inviare un vocale al nostro partner segreto per un appuntamento galante senza che nessuno lo sappia. Ovviamente, ci sarà anche chi usa questa funzione per comunicare altro. Un qualcosa che non vuole possa essere scoperto un domani da un altro, qualora il suo device dovesse finire in mani sbagliate. Si, ma cosa? Quali sarebbero questi messaggi che devono rimanere nascosti? Sarà meglio chiedere a bugiardi e traditori, sono i migliori a inventarsi delle scuse.

I punti chiave…