I piani di Zuckerberg stanno cambiando, o forse si stanno palesando chiari per la prima volta. Meta e WhatsApp sempre più insieme, con il gruppo che ora punta chiaramente sull’app di messaggistica per farla diventare il social network del futuro. Non più soltanto una applicazione per scambiarsi messaggi, un vero e proprio contenitore dove si potrà fare un po’ di tutto.

Una strategia ormai chiara

Un’app in cui fare un po’ di tutto e un vero e proprio social network che può sbaragliare la concorrenza.

Il parere di Zuckerberg è ormai chiaro in merito e Meta e WhatsApp continuano a procedere a braccetto per raggiungere nuovi risultati. Dopo aver lanciato Facebook e Instagram a pagamento , ci si chiede ora quale altra novità interesserà le piattaforme del gruppo. Nel 2014 Facebook spese 19 miliardi di dollari per comprare WhatsApp e trasformarlo in un vero e proprio fenomeno. All’epoca l’app non era così famosa, soprattutto negli USA, ma i numeri erano comunque molto incoraggianti, tanto che appunto Zuckerberg ne intuì immediatamente il potenziale. A differenza degli altri social, come ad esempio proprio, WhatsApp non raccoglieva i dati degli utenti. Inoltre, fino al 2016 offriva un anno gratuito e poi successivamente si doveva pagare 0,89 centesimi all’anno.

Questo le consentiva di continuare a portare avanti il suo modello, ossia totale sicurezza di privacy e nessun interesse a raccogliere i dati degli utenti. Nel frattempo, però, l’app è cresciuta a dismisura e ora conta 2,7 miliardi di utenti in tutto il mondo (quando fu acquisita da Facebook ne aveva 450 milioni). Benché sia molto diffusa in Unione Europea, il paese dove è più utilizzata è l’India, seguito dal Brasile. Non mancano anche alcuni paesi asiatici, mentre invece in Cina è vietata. Zuckerberg punta moltissimo su questa app, infatti di recente ha affermato:

“Se provi a immaginare come sarà la piattaforma social privata del futuro, cominciando da zero, penso che il risultato sarebbe molto simile a WhatsApp”.

Che le strategie siano cambiate ne è riprova anche il fatto che negli ultimi due anni l’azienda ha licenziato un terzo dei dipendenti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i costi e ottimizzarne l’efficienza.

Meta e WhatsApp, un connubio vincente

Per Meta l’obiettivo sembra quindi ormai chiaro; fare di WhatsApp la piattaforma sociale del futuro. Ma in che modo? In realtà, i numeri in patria non sono mai stati il massimo. La concorrenza di Apple si fa sentire, poiché ia casa di Cupertino con la sua piattaforma di messaggistica iMessage detiene una buona percentuale dell’utenza statunitense. Gli smartphone di Apple sono il 50% del mercato negli USA e per questo motivo molti preferiscono utilizzare l’esclusivo iMessage anziché WhatsApp. Ciò non toglie che i numeri rispetto al passato sono in netta crescita. Oggi un americano dai 18 ai 35 anni su due ha installato l’app sul proprio device, tanto che lo stesso Zuckerberg ha definito WhatsApp il nuovo capitolo del gruppo Meta. Insomma, appare ormai evidente che l’azienda voglia puntare su questa app per le proprie strategie di guadagno.

Alcune scelte si sono già palesate e ci fanno capire la rotta social che l’app sta seguendo. A settembre è stato lanciato Channels (che da noi si chiama Aggiornamenti). Si tratta di Canali a cui possiamo iscriverci per avere notifiche di nuove notizie riguardanti le loro attività. Secondo molti esperti, fino ad ora Meta ha puntato poco su WhatsApp, ma forse la spinta decisiva potrebbe essere arrivata da Musk, il quale con X sembra voler creare proprio una super app con la quale fare di tutto, anche i pagamenti. WhatsApp quindi potrebbe prendere questa strada e trasformarsi in una superpiattaforma nella quale fare un po’ di tutto, e anche l’inserimento annunciato dell’intelligenza artificiale in chat è un ulteriore indizio di quanto l’azienda voglia puntare forse su di essa.

I punti più importanti…