WhatsApp cambia strategia con i videomessaggi vocali istantanei

Stavolta siamo davvero spiazzati, perché WhatsApp sembra aver fatto una piccola macedonia con la nuova trovata. Stiamo parlando dei videomessaggi vocali istantanei, una novità che sembra mettere insieme tre parole a caso. Non è nemmeno chiaro il cambio di strategia da parte di Meta, se di vero cambio di strategia possiamo parlare. Data la confusione che la novità pare portarsi con se, facciamo il punto della situazione.

Cosa significa tutto questo?

Ragioniamo sul termine: videomessaggi vocali istantanei. Bene, ora ci tocca fare l’analisi del testo (con la forte sensazione che probabilmente l’equivoco nasce da una semplice e cattiva gestione dei media, che hanno un po’ lanciato delle parole a caso per accattivarsi il pubblico. Sappiamo tutti così un videomessaggio, o forse no. In effetti, ripensandoci, ma cosa sarebbe questo videomessaggio? Semplicemente un messaggio video, e non testuale. Ok, diamo per buona questa spiegazione, poiché effettivamente siamo certi sia questo il senso della parola videomessaggio. Ma cosa centra anche la parola “vocali” subito dopo? Esistono forse video che sono muti su WhatsApp? Diciamo che possiamo chiudere un occhio, semplicemente gli sviluppatori non volevano si temesse che gli utenti pensassero che questi videomessaggi fossero senza suono.

L terza parola è invece “istantanei” e qui proprio alziamo le mani. Vediamo quindi alcune dichiarazioni di Meta in merito alla novità, al fine di scoprire qualche indizio in più: “I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza. Abbiamo già iniziato a implementare i videomessaggi e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti”. Ok, informazione utile, ma che non scioglie il nostro dubbio sull’istantaneità del messaggio in se. Procediamo oltre, l’altra dichiarazione rilasciata è: “I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò che vuoi in 60 secondi. Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti o dare una buona notizia”. Ecco l’informazione che stavamo cercando.

WhatsApp, cosa sono i videomessaggi vocali istantanei

I videomessaggi vocali istantanei ora non hanno più misteri. Giusto?

Con la parola istantanei in pratica si intende non l’arrivo immediato del messaggio, ma la sua fine veloce. Le parole di Meta infatti ci fanno capire che si tratta di messaggi istantanei in quanto durano solo 60 secondi. Forse la parola corretta sarebbe “brevi”, ma si sa, questi maestri del web marketing sono degli strateghi della comunicazione, ma non sono certi dei fini dicitori. Ad ogni modo, il successivo post di Meta ci mette ancora qualche dubbio: “I messaggi vocali hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza”. Ma cosa si intende per rapidamente? Forse che i messaggi vocali arrivano più velocemente al destinatario rispetto a quelli di testo? Assolutamente no.

Caro WhatsApp, se vuoi farci ammattire con le tue dichiarazioni ambigue, ti sbagli di grosso. Stendiamo quindi un velo pietoso sulla comunicazione della nuova funzione e andiamo a vedere come dovrebbe funzionare (sperando di capirci qualcosa in più). Il funzionamento effettivamente è semplice, basta cliccare per passare alla modalità video e tenere premuto il tasto per avviare la registrazione. I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare l’audio, basterà toccare il video. Nessun pericolo invece per quanto riguarda la privacy: “I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza. Abbiamo già iniziato a implementare i videomessaggi e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti”.

I punti chiave…