WhatsApp apre agli sconosciuti, ecco la novità in chat

Altro che restrizioni e paletti per aumentare la sicurezza in chat, WhatsApp sta procedendo in una direzione che pare diametralmente opposta, consentendo ora di chattare anche con perfetti sconosciuti. Naturalmente, stiamo un po’ enfatizzando la cosa, ma la notizia certa è che il nuovo aggiornamento, previsto sia per iOS che per Android, consentirà di inviare e ricevere messaggi anche verso numeri che non abbiamo in precedenza salvato in rubrica.

Nuovo aggiornamento in arrivo

L’upgrade è ormai pronto e potrebbe segnare una svolta importante nel mondo della messaggistica istantanea. Che ne direste di parlare anche con sconosciuti in chat? Detta così suona sicuramente male, ma sappiamo che la conditio sine qua non di WhatsApp è sempre stata quella di salvare il numero di un nostro conoscente in rubrica, prima di poterlo poi trovare nel menu dell’applicazione. A quanto pare, presto questa necessità sarà abbattuta e potremo chattare anche con utenti di cui no abbiamo salvato il numero. Una trovata da poco, diranno i più. In realtà potrebbe avere un suo perché ed essere particolarmente utile. Pensiamo ad esempio a quando dobbiamo contattare una assistenza, o magari un ristorante.

Insomma, vigliamo chattare con un contatto di cui non abbiamo nessuna voglia di salvare il numero, anche perché magari poi non lo useremo mai più.

Ad oggi, per metterci in contatto con questo genere di utenti, come dicevamo, è sempre necessario salvare prima il numero in rubrica, ma presto questo non sarà più necessario. WhatsApp sta introducendo una funzione che permette di messaggiare con numeri sconosciuti. A rivelarlo è ancora una volta WaBetaInfo, il sito che raccoglie le indiscrezioni sull’app di messaggistica e che rappresenta il massimo specialista in merito alla nota chat del gruppo Meta.

WhatsApp apre agli sconosciuti

Ma quanto arriva questa novità? In realtà, il rollout dell’upgrade è già partito. La data era fissata sul calendario al 18 luglio, quindi un paio di giorni fa, ma naturalmente alcuni utenti non hanno ancora effettuato l’aggiornamento. Nel giro di qualche giorno, o al massimo qualche settimana, sarà comunque disponibile per tutti gli utenti della piattaforma di messaggistica istantanea.

Non bisogna mai aprire la porta agli sconosciuti, né parlare con loro quando ci offrono una caramella. Ce lo dicevano le nostre mamme quando eravamo piccoli. Oggi però la parola d’ordine è condivisione, quindi WhatsApp viaggia sul binario che porta alla direzione opposta e ci apre le porte di contatti che nemmeno abbiamo in rubrica. Ad ogni modo, le cose non sono così tragiche come scherzosamente le vogliamo far sembrare. Sappiamo tutto che la tecnologia sta diventando argomento di dibattito, ma quello è il caso soprattutto dell’intelligenza artificiale, mentre per quanto riguarda WhatsApp e la sua nuova trovata, le cose sono molto più moderate. Ma in pratica, come funziona la nuova opzione?

Basterà digitare il numero di telefono nella barra di ricerca per trovare il contatto che ci interessa. In pratica, non dovremo più salvare il numero se non ne abbiamo voglia, ci basterà invece conoscerlo per chattare con lui. Dopo aver digitato il numero infatti apparirà una frase che ci avviserà che stiamo cercando qualcuno non presente nei nostri contatti. A quel punto digiteremo sul contatto trovato e si aprirà la chat di conversazione. Insomma, tutto molto semplice e probabilmente anche molto utile.

