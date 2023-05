Voli, ecco il trucco del cuscino in aereo per portare un bagaglio in più

Arriva la bella stagione e tutti iniziano a viaggiare. Soprattutto dopo la pandemia, è aumentata la quota di persone che si spostano per piacere e vogliono scoprire il mondo. Non mancano neppure le persone che viaggiano per lavoro o altri motivi. Sta di fatto che in tantissimi prendono l’aereo e lo dimostra il fatto che i voli costano sempre di più ma vanno a ruba. E a proposito di voli aerei, proprio per contrastare il rincaro, c’è un trucco che sta andando molto in voga e riguarda un cuscino che funge da bagaglio a mano. Ormai, infatti, le compagnie aeree low cost fanno pagare il piccolo trolley da portare a bordo e le uniche tariffe basse sono quelle basic, che consentono di portare con sé una borsa piccola. Così i viaggiatori incalliti si stanno ingegnando per trovare dei modi per portare un bagaglio a mano in aereo usando un cuscino.

Il cuscino da riempire di vestiti come bagaglio a mano per non pagare di più il biglietto

Il trucco è stato diffuso da una famosa tiktoker, Anya Iakovlieva, che ha trovato un modo per evitare i limiti di peso imposti dalle compagnie. In pratica basta riempire una federa di un cuscino con i vestiti. In questo modo, sembrerà un semplice cuscino, di quelli che si possono portare a bordo per appoggiare la testa e, invece, dentro, al posto del rivestimento del cuscino, ci sono i vestiti. Le compagnie aeree, infatti, fanno spesso portare un cuscino per il riposo durante il volo, che non è considerato come un bagaglio in più. Basta riempirlo di abiti per trasformarlo in un vero e proprio bagaglio.

Ovviamente, bisogna scegliere un buon tessuto non trasparente, che non lasci intravedere il contenuto all’interno. Con il trucco del cuscino, in pratica, sarà possibile portare più vestiti, secondo la tiktoker anche per una settimana o due. Anche se pensandoci bene, a meno che non si tratti di abiti estivi, pensare di riempire di abiti un cuscino da aereo per due settimane, ci sembra un po’ troppo.

Voli, ecco il trucco del cuscino in aereo per portare un bagaglio in più

Sui social, però, alcuni consigliano anche dei sacchetti sottovuoto che si possono acquistare anche online per ottimizzare lo spazio per i vestiti. In questo modo dentro un piccolissimo bagaglio ci possono stare fino dieci magliette o pantaloncini. Ovviamente, tutto dipende anche dalla stagione. Durante l’inverno è un pò più difficile ottimizzare gli spazi. La tiktoker ha anche girato un video dimostrativo che è stato visto da milioni di persone. Qualcuno si è detto pronto a imitare l’idea e provare a vedere se il trucco del cuscino funzionerà davvero o no.

Altri trucchi simili, appunto, consistono nel riempire uno zainetto, delle dimensioni fattibili per le più note compagnie aeree, di sacchetti sottovuoto ad hoc con all’interno gli abiti. Allo stesso modo, si risparmia parecchio spazio. Ormai i voli costano sempre di più, ma la gente vuole viaggiare e soprattutto i giovani cercano di escogitare dei modi per pagare meno. Quindi, l’unica soluzione è quella di acquistare la tariffa base senza pagare il bagaglio da stiva o quello da cabina con la priorità è portare solo un piccolo zaino oppure un cuscino da riempire con i vestiti.