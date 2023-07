Cinque trucchi facili per viaggiare in aereo solo con il bagaglio a mano

E’ arrivato quel periodo dell’anno in cui bisogna fare i conti con la valigia e il peso del bagaglio a mano, sopratutto se si deve partire in aereo. Quante volte si passano ore a pensare a come gestire la valigia per evitare di imbarcarla in stiva o evitare di pagare il bagaglio extra? A volte l’aggiunta di un bagaglio da stiva può costare quanto se non più del biglietto stesso. Soprattutto se la scelta è ricaduta sul volo di una compagnia aerea low cost. L’ideale sarebbe viaggiare soltanto con il bagaglio a mano, ma se si ha in programma una vacanza di una settimana non è così semplice. O forse no. Esistono infatti alcuni trucchi che possono fare miracoli. Quali? Scopriamoli insieme.

Scegliere le compagnie aeree tradizionali

Ormai i costi dei biglietti tra compagnie aeree low cost e tradizionali sono sempre più vicini. Se prima la differenza era notevole, dopo la pandemia la differenza si è quasi annullata.

Ridistribuire il peso

Anzi, le compagnie di bandiera hanno perfino un vantaggio: in primis non fanno pagare il bagaglio a mano, secondo presentano delle franchigie più basse per il bagaglio da stiva.

Nella maggior parte dei casi il bagaglio a mano non viene nemmeno guardato. Può capitare il personale controlli che le dimensioni siano corrette, ma poi nient’altro. Questo significa che è possibile inserire qualche articolo in più dentro il proprio bagaglio a mano, avendo cura di ridistribuire il peso. Così facendo, il trolley passerà semplicemente inosservato agli occhi anche del personale più severo.

Fare il check-in online

Il modo migliore per evitare che qualcuno pesi il bagaglio a mano è fare il check-in online.

Prendere in considerazione il bagaglio da cabina personalizzato

Perché? Semplice. In questo modo si salta la fase del check-in in aeroporto, dove nove volte su dieci qualsiasi tipo di bagaglio (sia quello a mano che quello da stiva) viene pesato.

Negli ultimi anni alcune aziende hanno lanciato il business dei bagagli da cabina personalizzati. Sono bagagli che rispettano alla perfezione le misure richieste dalle compagnie aeree low cost per le piccole borse personali (40 cm x 20 cm x 25 cm le misure richieste da Ryanair).

Cinque trucchi facili per viaggiare in aereo solo con il bagaglio a mano. Sposare la filosofia delle buste sottovuoto

Il quinto e ultimo trucco da adottare per viaggiare con il solo bagaglio a mano è di sfruttare i sacchetti sottovuoto, dentro i quali vanno arrotolati i vestiti. Fatto questo, è sufficiente ridistribuire i sacchetti in maniera ordinata dentro il bagaglio a mano per recuperare ottimo spazio extra. Tutto qui, l’importante però è non dimenticarsi un mini ferro da stiro.

In linea sintetica, basta davvero poco per creare un bagaglio leggero e senza intoppi. In questo modo sarà molto più semplice portare in volo solo un bagaglio piccolo ed evitare tutti quei costi extra che ormai siamo obbligati a pagare con le low cost.

Riassumendo

– I costi del bagaglio da stiva possono superare a volte quelli di un volo aereo.

– Esistono però dei trucchi per viaggiare senza bagaglio extra e quindi viaggiare più leggeri.

– Ad esempio le compagnie aeree tradizionali sono da preferire rispetto a quelle low cost.

– Fare il check-in online serve ad evitare il check-in in aeroporto e soprattutto la pesa del bagaglio a mano.

– Il bagaglio da cabina personalizzato e le buste sottovuoto sono tra i metodi più gettonati.