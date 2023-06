Voli aerei, i trucchi per viaggiare con un solo bagaglio a mano senza pagare

In tempo di forti rincari, sono tanti i viaggiatori che cercano espedienti per viaggiare low cost. I voli sono diventati molto più cari rispetto al passato e per spendere meno le persone sono pronte ad ogni tipo di trucco possibile. Se ormai trovare tariffe a poco non è affatto facile, ci si può ingegnare a spendere meno portando un solo bagaglio piccolo. In questo modo si potrà evitare di pagare il bagaglio extra. Allora come fare per evitare questo inconveniente? Alcuni usano questi stratagemmi.

Voli, gli stratagemmi più usati: far parte del programma di affiliazione delle compagnie

Aggiungere una valigia extra, infatti, spesso costa più del volo.

Molte persone cercano di prenotare dalle compagnie aeree tradizionali, proprio perché hanno misure meno stringenti sui bagagli rispetto alle low cost e spesso le tariffe comprendono già il trolley più grande da portare e che non si paga a parte. Insomma, se c’è proprio la necessità di portare un bagaglio da stiva, controllare i prezzi delle compagnie tradizionali può dare una mano, perché magari ci si accorge che costano meno.

Un altro stratagemma è quello di far parte del. Chi fa parte di questi programmi, infatti, a volte ha dei vantaggi come il poter aumentare gratis la franchigia.

Sui social, invece, stanno anche spopolando i consigli per creare un bagaglio fatto a mano tramite un cuscino. Il trucco consiste nel riempire la federa di un cuscino di abiti e poi farlo fungere, appunto, da cuscino. In questo modo senza portare e pagare il bagaglio extra, se ne avrà uno del tutto gratis. Ovviamente, bisogna avere l’accortezza di mettere non troppi vestiti all’interno del cuscino per non farsi notare.

O nascondere alcuni abiti nella borsa duty free

Un altro stratagemma è quello di fare il check in online invece che quello in aeroporto, per evitare i controlli del peso del bagaglio. Infatti, chi fa prima il check-in, può passare direttamente dai controlli di sicurezza fino al gate.

La fantasia delle persone per non pagare un bagaglio in più è senza fine: c’è anche chi nasconde alcuni abiti nella borsa duty free. Infatti è risaputo che le compagnie fanno passare ai controlli senza guardare i sacchetti degli acquisti fatti in aeroporto. Nascondere alcuni vestiti o accessori da portare in viaggio nel sacchetto, è l’ultima trovata ingegnosa proveniente dai social, proprio perchè i bagagli duty-free non vengono conteggiati nella franchigia del bagaglio a mano.

Un altro trucco consiste nel portare a bordo una borsa piccola da cabina con delle misure adatte a quelle delle compagnie, come la classica misura di Ryanair, 40 cm x 20 cm x 25 cm, che si può mettere sotto il sedile. Acquistando zaini funzionali con molte tasche, è possibile quindi ottimizzare lo spazio ed evitare più bagagli. In più ci si può aiutare con i sacchetti sotto vuoto.

Voli aerei, i trucchi per viaggiare con un solo bagaglio a mano senza pagare

Come si intende, quindi, chi vuole spendere meno senza rinunciare al viaggio, può scegliere alcune opzioni e trucchi per evitare di pagare il bagaglio extra. Si va dai sacchetti sotto vuoto, fino agli zaini personalizzati. Il cuscino bagaglio e persino i programmi di affiliazione delle compagnie. Siamo sicuri che sui social arriveranno nuovi trucchi per sfidare i rincari dei voli.

