Far combaciare lo sviluppo economico nel rispetto dell’ambiente è ormai il grande passo della green economy. Il nuovo dirigibile di Euro Airship sembra rispondere perfettamente a questo scopo, visto che offrirà voli sostenibili a impatto zero sull’ambiente. secondo alcuni esperti potrebbe essere una vera rivoluzione copernicana per i viaggi aerei, in quanto con tale dirigibile solare si potrà fare il giro del mondo senza rilasciare l’emissione del tanto odiato carbonio.

Il dirigibile solare di Euro Airship

L’utilizzo di cherosene per i viaggi aerei produce non pochi danni al nostro ambiente.

Tale elemento è infatti un combustibile fossile che produce CO2, ossia uno die più. L’esigenza di voli sostenibili sta quindi diventando una nuova meta da percorrere, proprio al fine di evitare che il nostro ecosistema paghi dazio. Benché i viaggi di questo tipo non rappresentino proprio una di quelle cose che facciamo tutti ogni giorni, gli aerei hanno comunque un grande dispendio di cherosene. Un solo chilo produce 3,15 chili di CO2 e un aereo di linea può arrivare a consumare fino a 4.200-4.800 litri di carburante in un’ora. Si tratta quindi di numeri importanti e cercare di tenerli a freno sta diventando un must categorico all’interno della sopra citatache ci siamo imposti.

C’è però una industria europea che sembra aver trovato la soluzione del problema. Ci ha impiegato 10 anni di ricerca Euro Airship per arrivare al grande obiettivo. Stiamo parlando dei voli sostenibili che a partire dal 2026 saranno possibili grazie al dirigibile solare denominato Solar Airship One. Si tratta appunto di un mezzo di trasporto che sarà in grado di volare intorno al pienata senza mai doversi fermare per effettuare la ricarica. Questo perché la sua ricarica avverrà proprio grazie all’energia solare. Insomma, quello che fino a ieri era considerata una vera e propria utopia, sta per diventare realtà.

Voli sostenibili con il dirigibile solare Solar Airship One

L’obiettivo dell’azienda è quello di sdoganare poi tale innovazione e trasformarla in un norma. Insomma, un vero e proprio spartiacque nel concetto di viaggi aerei.

Un dirigibile solare che non emetterà CO2 e non dovrà mai fermarsi per ricaricarsi. Un sogno che diventa realtà e che rivoluzionerà i nostri viaggi aerei trasformando i voli sostenibili nella norma. Ecco la rivoluzione operata da Euro Airship con Solar Airship One. Il dirigibile in questione somiglia a una gigantesca balena per la sua forma ovoidale. Sarà composto da migliaia di celle solari che permetteranno di incamerare l’energia solare e trasformarla in energia elettrica che alimenterà i motori del grosso veicolo. l’azienda non è l’unica che sta prendendo con forza l’impegno del rispetto ambientale. Pensiamo ad esempio a Volvo che invece ha detto stop ai motori diesel già a partire dal 2024. I dirigibile solare sarà invece in grado di attraversare tutto il pianeta e portarci da una parte all’altra del mondo senza mai fermarsi.

Il suo primo viaggio di inaugurazione avverrà nel 2026 alla latitudine dell’Equatore e ad un’altezza di volo di circa 6000m. Coprirà una distanza di ben 40 mila chilometri in soli 20 giorni ed entrerà direttamente nella storia. Si tratta infatti di un vero e proprio viaggio record, un’avventura mai sperimentata prima. Come dicevamo, l’azienda spera di sdoganare i voli sostenibili e fare quindi da apripista al futuro che ci attende. Senza dubbio anche altre aziende raccoglieranno la sfida e forse in pochi anni i viaggi aerei come li conosciamo oggi saranno completamente rivoluzionati.

I punti salienti…