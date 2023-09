Motori diesel addio, dal 2024 c’è lo stop, decisione inaspettata

Arriva a sorpresa e come un fulmine a ciel sereno. Stiamo parlando della decisione di dire addio ai motori diesel nel 2024. Una decisione che si muove in direzione di un interesse sempre più attivo verso l’ambiente e la mobilità ecosostenibile. A prendere tale decisione è stata una importante casa automobilistica, stiamo parlando della Volvo.

Volvo dice basta, dal 2024 si cambia

In occasione della Climate Week NYC è arrivata una presa di posizione che sta facendo il giro del web e sembra destinata a fare proseliti. La Volvo, grande casa automobilistica svedese, ha infatti deciso di dire addio alla produzione di auto con motori diesel a partire dal 2024. L’annuncio ha fatto subito il giro del mondo. Il colosso ha infatti comunicato che a partire dall’anno nuovo (ormai alle porte) smetterà di produrre veicoli alimentati a gasolio. L’obiettivo è quello di riuscire a vendere entro il 2030 soltanto macchine elettriche. Mentre per il 2040 la casa svedese vuole arrivare a diventare un’azienda climaticamente neutrale. Si tratta probabilmente di uno dei piani più ambiziosi del settore, ma non è da escludere a questo punto che anche altre aziende possano raccogliere tale esempio.

La manovra rivoluzionaria di Volvo non nasce oggi, in occasione del già citato Climate Week NYC, ma ha radici più profonde. Lo scorso anno infatti la casa aveva annunciato di abbandonare lo sviluppo di nuovi motori a combustione. Quello di dire addio ai motori diesel quindi sembra la diretta conseguenza di questa nuova strategia di produzione. Jim Rowan, amministratore delegato di Volvo Cars, ha dichiarato:

“I propulsori elettrici sono il nostro futuro e sono superiori ai motori a combustione: generano meno rumore, meno vibrazioni, meno costi di manutenzione per i nostri clienti e zero emissioni di scarico. Siamo completamente concentrati sulla creazione di un ampio portafoglio di auto premium, completamente elettriche, che offrano tutto ciò che i nostri clienti si aspettano da una Volvo e che costituiscano una parte fondamentale della nostra risposta al cambiamento climatico”.

Motori diesel addio, la decisione di Volvo

Puntare dritto all’elettrificazione.

“Ciò di cui il mondo ha bisogno adesso, in questo momento critico per il nostro pianeta e l’umanità, è la leadership”, afferma Jim Rowan. “È giunto il momento che l’industria e i leader politici siano forti e decisivi e realizzino politiche e azioni significative per combattere il cambiamento climatico. Ci impegniamo a fare la nostra parte e a incoraggiare i nostri colleghi e i leader politici di tutto il mondo a fare la loro”.

Questa la decisione irremovibile diche rischia di dare un nuovo scossone a tutto il settore. Benché le auto elettriche nel nostro pese continuano a trovare difficoltà ad affermarsi, a causa delle lacune delle infrastrutture sul territorio, l’occidente si sta muovendo sempre più in questa direzione, soprattutto dopo che apporto Global Climate Stocktake pubblicato dalle Nazioni Unite ha comunicato l’urgenza di un cambio di paradigma per il settore, al fine di risolvere, ed evitare che diventi un problema per tutta l’umanità. A tal proposito, sempre Rowan ha dichiarato:

Come dicevamo, questa scelta da parte di Volvo di dire addio ai motori diesel, potrebbe essere di ispirazione anche per altre aziende del settore. E in realtà è la stessa Volvo ad augurarsi di fare proseliti in questo senso.

I punti chiave…