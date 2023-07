Auto elettriche superano quelle diesel nelle vendite, sorpasso storico

Segnali positivi nel mercato, le auto elettriche superano le vendite delle diesel ed effettuano quello che è un vero e proprio sorpasso storico. A darne comunicato sono i dati di ACEA e ci svela quali sono i nuovi numeri del settore per quanto concerne il mercato europeo.

I dati in Europa, mentre l’Italia è ancora in ritardo

È ancora dietro il nostro paese per quanto riguarda il mercato delle auto elettriche. La situazione non è affatto lusinghiera infatti dalle nostre parti, anzi chi ha comprato questo tipo di macchine si dice anche deluso della scelta. Il motivo naturalmente è sempre lo stesso, il problema delle infrastrutture, con le colonnine che si fanno non poco desiderare nelle città del nostro paese. Il resto dell’Europa però sembra aver recepito il messaggio dell’UE e continua a a spingere nelle vendite di queste vetture. E ora arriva anche il dato da parte dell’Associazione dei Produttori Europei. La quota di mercato supera il 15% e fa delle auto elettriche la terza scelta quando si parla di nuove macchine, superando per la prima volta quelle diesel.

In sostanza, sono state vendute e immatricolate più auto elettriche che diesel, ed è questo il grande sorpasso che per molti risulta essere addirittura impressionante. Probabilmente, infatti, non tutti si aspettavano che le nuove macchine potessero raggiungere in pochi anni questo importante traguardo, ma naturalmente siamo solo a metà del percorso. Ora ci sarà da metter nel mirino quelle a benzina, ma prima ci sarà da battere le ibride. Ciò detto ,quali sono i numeri? Lo stato delle elettriche è impressionante, soprattutto in alcuni paesi come l’Olanda. +90%, mentre la Germania si accontenta di un aumento più modesto, anche se comunque consistente, +52%. Secondo l’ACEA tutti i paesi europei hanno comunque registrato un aumento delle vendite, ad eccezione dell’Ungheria.

Auto elettriche, il futuro è iniziato

Decisamente più modesto l’incremento dell’Italia, solo il 9% circa, un dato che comunque è in linea con quanto detto poco sopra, ossia che da noi il mercato delle auto elettriche non riesce a decollare, pur rimanendo però sulla scia del successo europeo. Non è che vada infatti particolarmente meglio a Francia e Spagna, rispettivamente con +11 e +13% circa. In generale, le registrazioni di nuove auto nel Vecchio Continente sono cresciute significativamente rispetto al primo semestre del 2022 (+17,9%), raggiungendo i 5,4 milioni di unità. Per quanto riguarda invece le vendite complessive, abbiamo le auto a benzina con 36,3%, poi le ibride con 24,3%, e terze classifiche appunto le auto elettriche con 15,1%.

Il grande salto è arrivato a giugno. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, si è infatti registrato un aumento del 66% nel vecchio continente. Come detto, i numeri però ci offrono un quadro completo di quella che è la situazione generale del mercato automobilistico e le ibride rappresentano probabilmente la certezza più grande al momento. In questo caso i numeri sono fortemente trainati dal mercato tedesco, che tocca quasi un importante +60%, mentre in questo caso si confermano buoni anche i numeri dell’Italia, che arriva a +29,9% e si piazza davanti alla Francia, terzo mercato in aumento del vecchio continente. Come dicevamo, al primo posto ci sono però sempre le auto a benzina, con 379.067 unità vendute per una crescita dell’11%. Continua invece il calo delle diesel, che perde oltre 9 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Riassumendo…