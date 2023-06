Voli Ryanair, un tweet sui prezzi low cost scatena la polemica dei passeggeri

Ormai è addio per i voli low cost. Quest’estate volare sarà molto più caro e impossibile trovare voli a poco prezzo. Ognuno dovrà fare i conti con i rincari che di fatto faranno lievitare non di poco il costo della vacanza. Anche perchè, oltre ai voli, anche gli alberghi e in genere le strutture ricettive sono aumentate di parecchio. Basta fare alcuni preventivi online, controllare i prezzi delle compagnie sui portali e poi dare un’occhiata ai prezzi degli hotel sulle note piattaforme di prenotazione alberghiera per notare cifre spesso folli. Il mercato è cambiato, i voli costano di più anche a causa del caro carburante. Per i prossimi 10 anni sembra proprio che non ci sarà nessun abbassamento delle tariffe, come aveva fatto sapere Willie Walsh, ceo di Iata.

I commenti ironici scatenano la polemica

Dovremo, quindi, abituarci a pagare di più per volare verso una qualsiasi città europea o italiana o altre destinazioni extra Ue.

Anche lenon sono esenti dai rincari, che di fatto hanno colpito tutti i vettori. Nelle ultime ore, però, è scattata una polemica a causa di un tweet di Ryanair Italia. Un utente, infatti, aveva criticato gli orari dei voli e per tutta risposta, la nota compagnia irlandese che da sempre vanta ottimi incassi, grazie ai prezzi concorrenziali, ha postato un tweet in cui ha lanciato un confronto tra i prezzi delle sue tratte e quelli delle aziende concorrenti, sottolineando il vantaggio di volare con loro.

Non è a tutti, però, è andato giù il tweet e così non sono mancati tanti commenti ironici degli utenti che hanno fatto notare che ormai anche i prezzi di Ryanair sono aumentati e sono anni che non si trovano più i famosi voli a 9 euro: “Forse 10 anni fa” ha scritto qualcuno.

“Purché non si prenoti all’ultimo momento e non si desideri che nell’aereo ci siano anche ali e motori. In tal caso si accettano anche finanziamenti a tasso agevolato per cinque anni.” “Perchè dovete mentire? Per tornare in Italia quando ho le ferie non c’è nulla a meno di 300 euro” “Ryanair è rimasta indietro di qualche anno… forse lavorano con Internet Explorer” “Se prenoti 8 mesi prima da una VPN del Burkina Faso facendo l’accento svedese e viaggiando senza bagaglio a mano con addosso 5 paia di mutande”

Altri hanno rincarato la dose:

Altri ancora hanno sottolineato che forse prenotando “5 anni prima per un martedì di febbraio, partendo alle 4 del mattino” allora è possibile spendere meno.

Prezzi dei voli di qualsiasi compagnia aerea:

€1030 €1400 €1715 Prezzi dei voli di Ryanair:

€15,55 €23,15 €20,30 https://t.co/qlIExEX38S — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) June 13, 2023

Voli Ryanair, un tweet sui prezzi low cost scatena la polemica dei passeggeri

Insomma, i commenti tra l’ironico e il sarcastico non sono mancati e c’è anche chi ha fatto notare come alla tariffa base c’è sempre da applicare quella per il bagaglio che fa lievitare il prezzo. Insomma, in conto è prenotare la tariffa base – ha scritto qualcuno ironizzando- un contro aggiungere il supplemento bagaglio che fa crescere i prezzi anche di molto.

La stessa compagnia low cost, di recente, aveva fatto sapere che per adesso bisognerà salutare i voli a 9,99 euro o 19,99 euro che un tempo ci hanno fatto compagnia, ma non ha escluso in futuro che i prezzi possano abbassarsi di nuovo. Attualmente il prezzo medio per un volo low cost a tratta è di circa 50 euro, ma si parla di tariffa base.

Riassumendo