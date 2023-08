Ormai sui social si trovano consigli di ogni tipo. Anche su come viaggiare o trovare modi per pagare meno un posto in aereo. Proprio in merito ai voli aerei, sono sempre di più i consigli e i trucchi suggeriti su Tik tok, dove alcuni influencer testano in prima persona alcuni stratagemmi e poi li postano per ottenere milioni di visualizzazioni. Stavolta, in base a quanto sostiene l’account @ndainternet, è possibile ottenere un posto in stile prima classe sugli aerei, ma come si fa?

In pratica basterebbe acquistare una fila intera di posti rimborsabili e restituirne due prima della partenza. In questo modo, molto probabilmente, i due posti rimarranno vuoti e si avrà quindi il posto aggiuntivo per le gambe. Insomma, molto più spazio di quello a cui siamo abituati.

Come funziona lo stratagemma per avere più posto per le gambe

L’account americano in questione, che ha chiamato questa trovata, “la prima classe per i poveri” ha ricevuto anche delle critiche, ma molti lo hanno applaudito proprio per l’idea geniale.

“con questo trucco puoi prenotare un biglietto aereo e procurarti la versione economica di prima classe risparmiando!”

Infatti, chi viaggia in economy class sa che, molto spesso, i tre posti sono tutti occupati e si sta anche stretti. Quindi bisogna volare per ore scomodi e senza la possibilità di allungare le gambe. In questo modo, invece, acquistando tutti e tre i posti rimborsabili e restituendoli poco prima della partenza, sarà come essere in prima classe e massimizzare tutto lo spazio per sé. Su tiktok il giovane ha detto:

Ma come funziona di preciso questo stratagemma per avere più spazio? In pratica, i viaggiatori dovrebbero acquistare una fila di biglietti tra quelli che si possono rimborsare e poi 45 minuti prima che parta l’aereo renderli.

Voli aerei, il trucco su come ottenere un posto più comodo in aereo

Quindi farsene rimborsare due. La compagnia aerea, in questo modo, non avrà abbastanza tempo per rivendere i due posti che quasi sicuramente rimarranno vuoti e quindi si avrà tutta la fila a disposizione. L’unica cosa da fare è assicurarsi che i biglietti siano effettivamente rimborsabili.

Ovviamente, qualcuno l’ha anche criticato, perché non sarebbe giusto l’acquisto di biglietti per poi renderli poco prima non dando la possibilità ad altri di prendere quel volo. Qualcuno ha accusato il tiktoker di “fregare e di questo passo, le compagnie non gli permetteranno di acquistare più i biglietti rimborsabili.”

Di recente, lo stesso tiktoker aveva pubblicato anche dei consigli su come acquistare biglietti a meno con la funzione di ricerca voli di Google o su come guadagnare lo status per upgrade gratis iscrivendosi ai programmi fedeltà delle compagnie aeree. Non manca neppure il consiglio relativo al famoso cuscino.

In pratica, si arrotolano i vestiti dentro un cuscino che così funge da bagaglio a mano senza pagarlo. Abbiamo davanti tanti espedienti consigliati sui social che si possono provare a proprio rischio e pericolo. Quello di acquistare intere file di posti sui voli e poi renderli prima della partenza per avere più posto per le gambe, è un’assoluta novità. Anche se non ci sono certezze sulla buona riuscita, sono sempre di più le persone che per pagare meno usano questi trucchi. Ormai il rincaro di voli sta dando filo da torcere alle persone che per risparmiare qualcosa sarebbero disposte a tutto.