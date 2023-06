Questa estate, forse, non sarà ricordata come quella peggiore per la cancellazione dei voli e i bagagli persi come lo scorso anno, ma sicuramente come quella con i prezzi dei voli più alti ma anche parecchi ritardi. Certo, un volo cancellato è peggio di uno in ritardo, in ogni caso però i disagi per i passeggeri non mancano, soprattutto se bisogna pagarli cari. Rispetto all’estate 2022, infatti, i voli stanno subendo meno cancellazioni e non sembra esserci il dramma delle valigie perse, ma il 50% di tutti i voli che hanno volato a giugno sono decollati o atterrati in ritardo.

Un numero abbastanza alto, perché significa che a luglio e agosto, quando ci saranno ancora più persone in giro, il numero potrebbe aumentare di più.

Ancora problemi e ritardi per chi vola

Solo a giugno, quindi, la metà dei voli che hanno sorvolato i cieli europei hanno subito ritardi. Secondo il The Independent, come scrive anche Wired, i costi dei voli sono aumentati fino al 50% a causa dei rincari del petrolio, rincari che dovrebbero essere terminati forse, ma le compagnie stanno ancora cercando di rientrare dalle perdite.

Anche la mancanza di personale è un fardello che pesa. Nonostante la situazione non sia tragica come lo scorso anno, purtroppo, laè arrivata ai minimi rispetto al 2019, l’anno pre-covid. Ritardi per cui sicuramente la mancanza di personale non proprio a regime ha sicuramente un ruolo.

Molte compagnie aeree, ma anche il personale degli aeroporti, continuano a scioperare per mancanza di garanzie e tutele e questo causa disagi e ritardi. Basti pensare allo sciopero dei controllori di volo in Francia che ogni volta prova disagi non indifferenti.

Voli aerei in ritardo, poche cancellazioni ma ancora disagi: sarà caos a luglio e agosto?

In più, sembra che molti vettori pratichino overbooking, ossia vendono più biglietti di quanti effettivamente potrebbero. Sommati, questi problemi, bastano per provocare disagi a chi deve partire. E il fatto che già questi problemi siano visibili a giugno, fa capire che nei prossimi due mesi potrebbe andare molto peggio.

Dietro i ritardi dei voli c’è anche la chiusura dello spazio aereo su Bielorussia e Ucraina che di fatto riguarda i voli in arrivo dall’Asia. Senza dimenticare l’esercitazione della Nato in Germania che per un paio di settimane ha intasato i cieli europei. Anche i cambiamenti climatici, quindi i forti eventi atmosferici che stanno colpendo l’Europa, hanno un peso. Questo perchè ogni volta i piloti sono obbligati a cambiare rotta per evitare eventi pericolosi come nubifragi e grandine.

Non è un caso che secondo i dati Eurocontrol relativi ai voli tra il 15 e il 21 giugno, meno di sei aerei su dieci sono decollati in orario e sei aerei su dieci sono atterrati in orario.

Il rischio per questa estate, insomma, è quello di ritardi numerosi per i voli. Con tutti i disagi relativi per i passeggeri, che si ritrovano con coincidenze e perse e altri tipi di problemi.

Riassumendo