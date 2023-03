Voli aerei, liquidi senza limiti nel bagaglio a mano, ecco cosa cambia e da quando

In quanti avranno sognato almeno una volta nella vita di viaggiare in aereo con il bagaglio a mano senza limiti per quanto riguarda i liquidi da portare con sé? Pensiamo in tanti. Soprattutto quando si deve perdere tempo a fare il bagaglio cercando di misurare le boccette di profumi o liquidi da portare. Molto presto tutto ciò potrebbe essere solo un lontano ricordo. Con la fine della pandemia, infatti, molti aeroporti internazionali hanno deciso di dotarsi di scanner 3D. Questo per velocizzare la fase di controllo dei passeggeri in transito in partenza con i voli aerei.

Voli aerei, liquidi senza limiti nel bagaglio a mano dal 2024

Dal 2024, se tutto andrà bene, con questa nuova tecnologia sarà possibile togliere il divieto di trasporto a bordo dell’aereo di quantità di liquidi superiori ai 100 ml. Almeno nella maggior parte degli aeroporti europei. In questo modo sarà possibile portare con sé anche bottiglie di acqua, olio, profumi e tutto ciò che rientra nella categoria ad oggi limitata, senza dover pensare a non superare i 100 ml.

Il tutto nel. In più con la nuova procedura di sicurezza sarà possibile velocizzare la procedura senza separare il computer o dispositivi elettronici dal resto del bagaglio.

Gli scanner 3D hanno iniziato a fare la loro apparizione dal 2017 negli aeroporti inglesi di Heathrow e Gatwick e visto il loro successo, ora anche altri scali europei si stanno dotando della stessa tecnologia. Ora anche in Francia, all’aeroporto di Orly di Parigi è iniziato il test sulla scia di quelli inglesi. Come riportano i media, si sta cercando di capire l’affidabilità di questi sistemi. E e la capacità di distinguere i prodotti elettronici senza bisogno di tirarli fuori dalla valigia.

Come funziona

Stesso discorso per gli eventuali liquidi presenti nella borsa.

Lo scanner 3D, che è lungo 24 metri, consente di visionare in dettaglio tutti gli oggetti presenti in valigia. Gli oggetti possono essere guardati sullo schermo e questo permette anche una migliore osservazione. Le inquadrature risultano molto dettagliate, si possono zoomare e inquadrare in modo diverso. Gli oggetti non consentiti, invece, vengono individuati dalla diversa colorazione che il software è in grado di vedere. I nuovi software e sembrano aver già ottenuto riscontri positivi. In alcuni scali americani sono già lo standard. Mentre il governo inglese ha deciso di stanziare 50 milioni di sterline per l’installazione di questi dispositivi in tutti i terminal dell’aeroporto di Heathrow entro il 2023.

Ma non solo Parigi ha già iniziato a seguire l’esempio inglese. Anche lo scalo di Ginevra, in Svizzera, ha debuttato con due scanner 3D già nel 2018 riuscendo così ad aumentare il numero di passeggeri controllati. Anche l’aeroporto Schiphol di Amsterdam e gli scali spagnoli hanno annunciato che entro il 2024 sarà possibile eliminare il limite di 100 ml per i liquidi dentro il bagaglio a mano.

In Italia, da fine maggio riaprirà il terminal 2 di Malpensa. La data esatta è quella del 31 maggio, quando oltre alla riapertura del terminal, che era stato chiuso nel 2020 in seguito alla pandemia, sarà disponibile una macchina EDS-CB (Explosives Detection Systems for Cabin Baggage) che consentità di effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi.