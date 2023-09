Voli aerei, biglietti a pagamento per sedersi lontano dai bambini, come funziona

Quante volte viaggiando in aereo, sopratutto durante i lunghi viaggi, abbiamo sognato almeno per un momento di stare seduti lontani da urla e pianti dei bimbi? A partire dal prossimo 3 novembre, per la tratta Amsterdam-Curaçao, la compagnia aerea turca-olandese-maltese Corendon Airlines venderà una fila di sedili dove si potranno sedere soltanto gli adulti. Invece i genitori con bambini e neonati dovranno sedersi in fondo all’aeromobile. Una nota della società fa sapere che il blocco di sedili per sole persone adulte si rivolge ai passeggeri che viaggiano senza bambini e agli imprenditori. Oppure ai liberi professionisti che vogliono continuare a lavorare in un ambiente tranquillo durante il volo.

Voli, il costo dei sedili per soli adulti

L’area senza bambini si troverà nella parte anteriore della cabina. In totale metterà a disposizione 93 posti standard e 9 posti più spaziosi. L’altra area sarà separata da pareti e tende. L’obiettivo di ottenere per le file anteriori un volo che viene definito nella nota della compagnia “calmo e rilassato”.

Ovviamente tutto questo ha un costo extra per i passeggeri che sceglieranno l’area child-free. Un posto standard costerà 45 euro a tratta (90 euro andata e ritorno). Un posto più spazioso invece 100 euro a tratta (200 euro andata e ritorno).

Secondo dunque i conti fatti dalla compagnia aerea Corendon Airlines, ci sarebbero fino a 102 passeggeri per viaggio interessati a sedersi il più lontano possibile dai bambini e dai neonati, durante un viaggio della durata di circa dieci ore. Si fa presto anche a fare i conti circa il potenziale guadagno della compagnia. Si parla di un ricavo extra superiore ai 5 mila euro per ogni volo.

Un vantaggio anche per i genitori dei bambini

Secondo la Corendon Airlines, da questa soluzione trarranno vantaggio anche i genitori con bambini, dato che non dovranno più preoccuparsi delle eventuali reazioni degli altri passeggeri nel caso il loro bimbo inizi a piangere. Come riferisce Leonard Berberi per il Corriere della Sera, se l’iniziativa avrà successo potrebbe non solo essere estesa ad altri voli della Corendon Airlines, ma anche essere copiata da compagnie aeree concorrenti.

L’idea della compagnia aerea non è niente male, perché permette di poter scegliere un’area più tranquilla dell’aereo. Considerando che le famiglie che viaggiano con bambini, spesso hanno altre esigenze durante il volo. Nel frattempo, mentre nascono nuove iniziative legate al settore aereo, continua a imperversare il tema dei rincari dei voli.

Riassumendo

– Il volo Amsterdam-Curacao (isola caraibica olandese) a partire dal prossimo 3 novembre avrà oltre 100 posti destinati ai passeggeri che non vogliono sentire le urla dei bambini e dei neonati.

– Per un posto standard il costo supplementare sarà di 45 euro a tratta, per un posto più spazioso di 100 euro a tratta.

– La compagnia aerea Corendon Airlines, autrice dell’iniziativa, ipotizza di ottenere un ricavo extra per ogni volo superiore ai 5.000 euro.

– L’area child-free sarà situata nelle file anteriori della cabina e sarà separata dall’altra da pareti e tende.

– Se l’iniziativa avrà successo, verrà estesa anche ad altri voli della stessa compagnia.