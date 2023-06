Vivere in Irlanda con 84 mila euro offerti dallo stato, dal primo luglio le domande

Non è la prima volta che un paese decide di offrire soldi a chi decide di trasferirsi. Vivere in Irlanda potrebbe essere un sogno che si avvera per coloro che hanno intenzione di partecipare alla domanda. Lo stato irlandese ha infatti deciso di offrire fino a 84 mila euro a chiunque decida di trasferirsi in una delle sue splendide isole. Ma come funziona il programma e cosa bisogna fare per parteciparvi?

L’iniziativa del governo irlandese

Sono 23 le isole irlandesi promosse per l’iniziativa governativa. Si tratta di posti naturali incontaminati, tutti privi di collegamenti diretti con la terra ferma. Ecco spiegato quindi il perché queste isole siano ora oggetto dell’iniziativa del Governo, il quale vuole provare a ripopolarle, vista la scarsa presenza di cittadini al loro interno. Le 23 isole sono tutte affacciate sull’Oceano Atlantico e si caratterizzano per le bellezze naturali del posto, le quali non sono avare di prati verdi, scogliere maestose e acque limpidissime. La più popolare di queste è Árainn (nota anche come Inis Mór), un’isola su cui vivono appena 700 persone.

L’isola ha fatto anche da location per il film Gli Spiriti dell’Isola, candidato agli Oscar nel 2021.

Sul sito ufficiale si leggono i punti cardine su cui poggia l’interno progetto: Rivitalizzare i livelli di popolazione delle isole, Diversificare le loro economie, Migliorare i servizi per la salute e il benessere, Responsabilizzare le comunità insulari, Costruire un futuro intelligente e sostenibile. Un progetto ambizioso che però potrebbe far gola a coloro che amano vivere a stretto contatto con la natura. Un vero e proprio sogno che si avvera per loro, se pensiamo che ci sono anche incentivi economici.

Vivere in Irlanda, come candidarsi?

Naturalmente, le cifre erogate sono soggette a precisi dettami. Le sovvenzioni sono infatti previste solo per coloro che utilizzeranno i fondi per restaurare edifici costruiti da più di trent’anni e rimasti senza affittuari almeno da due.

Il Governo vuole vedere le sue isole tornare ad essere popolate. Le parole della ministra dello Sviluppo rurale e comunitario Heather Humphreys sono esplicative in questo senso:

“Vogliamo vedere più persone lavorare, vivere e formare una famiglia sulle isole. Vogliamo vedere più gente che si trasferisce nelle proprie case sulle isole”.

Il programma Our Living Islands partirà ufficialmente il 1° luglio. Oltre agli incentivi economici, il governo mette a disposizione di chi vuole vivere in Irlanda fornitura di banda larga, in particolare nelle scuole. Ma anche un pilota eHealth Pods sulle isole e hub di lavoro a distanza per migliorare l’accesso agli appuntamenti sanitari online, oltre alla creazione di forum per agevolare la comunicazione tra le varie comunità isolane e le autorità. Per partecipare alla domanda basta collegarsi al sito ufficiale. L’iniziativa irlandese non è molto differente da alcune proposte già viste anche in Italia. Ad esempio, la Sardegna qualche tempo fa ha lanciato una proposta simile a chi si trasferisce in una delle sue provincie, offrendo 15 mila euro ai partecipanti. Rientra in questo schema anche la proposta lanciata da nord a sud e denominata Case a 1 euro, la quale appunto propone l’alloggio simbolico pagando solo 1 euro di affitto.

In sintesi…