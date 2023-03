Film Oscar 2023, dove vedere in streaming tutte le pellicole premiate

Archiviata la cerimonia di premiazione di Hollywood, ora molti appassionati e curiosi vorranno recuperare tutti i film degli oscar 2023, o quanto meno quelli che si sono aggiudicati l’ambito premio in alcune categorie. Quali sono le piattaforme streaming che hanno inserito in catalogo queste pellicole?

Film Oscar 2023, dove vederli?

C’è chi spera di poter ancora recuperare qualcosa in sala, magari pellicole che devono ancora essere distribuite per il mercato italiano. Ad ogni modo, molte piattaforme streaming si sono già accaparrate diversi film. Ma innanzitutto, un recap sui premi più importanti: il film migliore dell’anno è andato a Everything Everywhere All at Once, diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinertm i quali si sono accaparrati anche la miglior regia. Il miglior attore è stato Brendan Fraser, mentre la miglior attrice è stata Michelle Yeoh. Ma entriamo finalmente nel merito del nostro quesito e scopriamo dove poter vedere questi film.

Purtroppo, sarebbe giusto partire proprio dal miglior film, ma a quanto pare non c’è ancora nessuna comunicazione in merito.

Le altre pellicole in streaming

Probabilmente arriverà su Prime per il noleggio, oppure su Paramount Plus, ma sono ancora solo voci di corridoio. Più facile invece dare indicazioni su altre pellicole., secondo capitolo di Black Panther, si è aggiudicato il premio per i costumi. E visibile naturalmente su Disney+ . Avatar 2, che ha vinto gli effetti speciali, arriverà in noleggio su Prime Video e e Apple TV Plus a partire dal 28 marzo. Il miglior film straniero è invece andato a Niente di nuovo sul fronte occidentale. La pellicola è disponibile su Netflix.

Tra le premiazioni più attese c’era quella per il miglior film di animazione, premio che è andato a Pinocchio di Guilermo Del Toro. Anche questo film è visibile in streaming su Netflix. Il grande campione di incassi, Top Gun Maverick, ha invece steccato pesantemente, aggiudicandosi solo il premio per il miglior sonoro. La pellicola con Tom Cruise è visibile su Paramount Plus. Senza dubbio molti fan vorranno vedere finalmente la performance di Brendan Fraser, premio oscar come miglior attore protagonista. The Whale però al momento non ha ancora una distribuzione in streaming e non sappiamo quando arriverà.

Stessa sorte anche per Il diritto di scegliere, il cui titolo originale è Women talking. Il film ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura non originale, ma non è nel catalogo di nessuna piattaforma. Particolarmente interessante anche Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo, premio per il miglior cortometraggio. È visibile su Apple TV. Infine, su Netflix possiamo trovare anche Raghu, il piccolo elefante, premiato come miglior documentario breve.