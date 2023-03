Oscar, tutti i vincitori 2023, clamoroso flop per il campione di incassi, i soldi non sono tutto

Si è conclusa da qualche or la notte degli Oscar 2023. Di seguito tutti i vincitori di questa 95esima edizione che, dobbiamo dirlo, è andata in scena finalmente senza scandali. Nessun intoppo, nessun imprevisto, tutto è scivolato via senza picchi. il che potrebbe far sì che questa edizione finisca presto nel dimenticatoio, cosa che permetterà agli appassionati di concentrarsi solo sui film. Ricordiamo infatti che lo scorso anno ci fu il famigerato schiaffo di Willy Smith. Cosa ricorderemo di questa edizione? Probabilmente il grande sconfitto, che secondo molti invece doveva trionfare. Stiamo parlando di Top Gun Maverick.

Oscar, tutti i vincitori

Hollywood ha emesso i suoi verdetti. Il conduttore Jimmy Kimmel, dal Dolby Theatre di Los Angeles, ha proclamato i convittori di questa 95esima edizione. Ecco chi ha vinto in tutte le categorie:

Miglior film: Everything Everywhere All at Once

Regia: Everything Everywhere All at Once

Aattrice protagonista: Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once

Attore protagonista: Brendan Fraser per The Whale

Canzone originale: Naatu Naatu – RRR

Film di animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro

Film Straniero: Niente di nuovo sul fronte occidentale

Attore non protagonista: Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once

Attrice non protagonista: Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once

Sceneggiatura originale: Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once

Sceneggiatura non originale: Sarah Polley per Women Talking – Il diritto di scegliere

Costumi: Ruth E. Carter per Black Panther: Wakanda Forever

Colonna sonora: Volker Bertelmann per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Scenografia: Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Effetti speciali: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett per Avatar – La via dell’acqua

Sonoro: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor per Top Gun: Maverick

Trucco e acconciatura: Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley per The Whale

Documentario: Navalny

Cortometraggio animato: Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo

Corto documentario: Raghu, il piccolo elefante

Cortometraggio: An Irish Goodbye

Fotografia: James Friend per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Montaggio: Paul Rogers per Everything Everywhere All at Once

Clamoroso Flop per Top Gun

Secondo alcuni doveva essere la grande sorpresa di questa edizione, e invece si è portato a casa soltanto la statuetta per il miglior sonoro. Il campione di incassi della stagione cinematografica scorsa, alla fine ha avuto un clamoroso flop. Stessa cosa anche per Avatar 2, film che però sostanzialmente nessuno dava come grande protagonista di questa edizione, un solo Oscar, quello degli effetti speciali. Stesso risultato anche per Wakanda Forever, a cui vanno i costumi. Il grande trionfatore è Everything Everywhere All at Once, che si porta a casa ben 7 statuette, mentre probabilmente l’apice della serata è stata la premiazione di Brenda Fraser come miglior attore protagonista, autore di una performance indimenticabile in The Whale.