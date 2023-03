Visto elettronico per andare in Gran Bretagna in arrivo: ecco come funzionerà e quanto costa

Non bastava il passaporto per andare in Gran Bretagna, ora servirà anche un visto elettronico. Andare a Londra o in Gran Bretagna, fino a non molto tempo fa era facile, tanto che gli italiani che partivano per un fine settimana per visitare le città, fare shopping a Londra o andare per musei erano tantissimi. E ancora oggi lo sono, ma con l’incombenza di avere in mano il passaporto, che con il caos degli ultimi mesi non è nemmeno troppo scontato. Prossimamente, però, potrebbe essere ancora più difficile andare in Gran Bretagna.

Visto elettronico per andare in Gran Bretagna, come funzionerà e da quando

Entro il 2023, infatti, dovrebbe entrare in vigore l’ETA, l’Electronic Travel Authorisation, una sorta di permesso molto simile all’Esta che si compila per andare negli Stati Uniti o in Canada. Solo una volta che il permesso sarà controllato e accettato, si potrà partire per Inghilterra, Scozia, Galles o Irlanda del Nord.

Come richiederlo

Dunque, dopo il passaporto, arriva l’ETA a rende un pò più difficile l’ingresso in Gran Bretagna. Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbe iniziare la prima fase di test che coinvolgerà i turisti in arrivo da Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman e Bahrain. Per quanto riguarda i viaggiatori europei, invece, si parla di un coinvolgimento dal 2024 o comunque entro la fine del 2024.

A dover richiedere l’Eta dovranno essere tutti cittadini che fanno parte di quei paesi che hanno accordi di esenzione dal visto. Come l’Italia appunto e gli altri paesi europei, ma anche chi arriva dagli Stati Uniti, Canada o Australia, o da Asia o Africa. Il documento sarà richiesto non solo da chi arriva in aereo ma anche dai viaggiatori che arrivano in treno e traghetto.

Su questo sito sono disponibili maggiori dettagli a riguardo.Quindi, prossimamente, chi parte per Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord dovrà ricordarsi di compilare e inviare l’Eta prima di mettersi in viaggio. Una volta che la domanda sarà accettata, il permesso sarà valido per sei mesi. Scaduti questi sei mesi, sarà necessario richiedere un visto.

Molto probabilmente, il permesso d’ingresso o visto elettronico sarà valido per due anni. In questo tempo i viaggiatori potranno entrare e uscire liberamente da paese senza dover richiedere un nuovo Eta. Il vantaggio, è che in questo modo si possono evitare i lunghi controlli che sono previsti adesso per il passaporto. Infatti, basterà scannerizzarlo.

La richiesta potrà essere fatta tramite il sito web etauk.uk, ricordandosi di avere a disposizione un passaporto biometrico, un indirizzo email e una carta di credito o debito. Il consiglio è di inviare la domanda qualche giorno prima la partenza, visto che una volta inviata serviranno 48-72 ore per l’approvazione. Per quanto riguarda il prezzo, non è ancora chiaro quanto costerà l’Eta, ma il ministero dell’Interno londinese stima che il costo potrebbe essere di circa 10 sterline.