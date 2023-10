Avere un consulto specialistico gratuitamente non è cosa da poco, ma la missione di Welcomed si mette in pratica anche quest’anno. Visite mediche gratis a Milano per bambini e soggetti fragili. L’evento si terrà in occasione dell’apertura della terza sede dell’associazione, aperta in presenza del sindaco Giuseppe Sala. Vediamo chi può partecipare al consulto medico gratuitamente.

La missione di Welcomed

Benvenuta medicina! Sembra sintetizzarsi in questo modo l’obiettivo di Welcomed che, con una crasi, racchiude il senso della sua missione.

Offrire un consulto specialistico e professionale a chi non può permetterselo. Welcomed è un centro sanitario dedicato ai bambini e alle famiglie più fragili del milanese. Di recente ha aperto la sua terza sede e per tale occasione ha deciso di aprire le sue porte anche a coloro che non hanno un reddito sufficiente da permettersi visite mediche specialistiche. Lo spazio in questione è stato aperto in via degli Olivetani. Si tratta di una struttura su due piani che vanta 668 metri quadrati e offre 17 ambulatori di diverse specialità, una palestra e uno spazio dedicato al potenziamento dello studio e ai corsi per i genitori. In totale sono quindi tre le sedi di Welcomed, per una somma complessiva di benspecialistici.

La terza sede, come detto, è stata aperta con la presenza del sindaco Giuseppe Sala, il quale vanta il primato nella classifica dei sindaci più amati d’Italia. L’opera di Welcomed è davvero encomiabile. Sono in questo 2023 ha infatti erogato ben 6.887 prestazioni gratuite, il 70% delle quali a favore di minori. L’associazione conia un nuovo termine, “visita sospesa”, ispirandosi alla tradizione napoletana del caffè sospeso, ossia un’abitudine partenopea solidale che consiste nell’offrire un caffè a sconosciuti da parte degli esercenti. In questo caso quindi abbiamo una visita medica gratis che è riservata ai più bisognosi, sia da un punto di vista sanitario che economico.

Visite mediche gratis a Milano, come partecipare?

Non tutti infatti possono permettersi un consulto specialistico di qualità, ragion per cuiadempie a questo compito solidale al fine di curare i più bisognosi.

Welcomed autofinanzia queste visite sospese grazie ai fondi raccolti da ogni prestazione in solvenza. Il finanziamento però arriva anche da persone, aziende, fondazioni ed enti pubblici. L’opera solidale è iniziata nel 2016 e da allora si sono erogate 35.968 visite gratuite, con il 70% dei pazienti con meno di 14 anni. Ecco le parole di Paolo Colonna, presidente di Welcomed Ets:

“Le prestazioni gratuite sono dedicate a chi ha un ISEE sotto gli 8 mila euro, quest’anno ne faremo 12 mila su 41 mila complessive”.

Chi vuole partecipare quindi deve presentare il proprio ISEE, ma da quest’anno la soglia massima per accedere è stata portata a 15 mila euro. In questo caso si avrà una visita medica gratuita parziale. Si tratta comunque di un importante incremento, visto che il caro vita è decisamente aumentato e molte famiglie prima considerate quasi benestanti, ora si trovano in grande difficoltà economica. Esaustivo in questo senso il commento di Giulia Di Donato, amministratrice delegata dell’impresa sociale Welcomed:

“Può essere in crisi anche la classe media della città se magari c’è una terapia che va fatta per più tempo o se ci sono trattamenti da affrontare di lungo corso”.

I punti chiave…