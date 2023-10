Il consenso popolare è fondamentale, soprattutto in politica. Ecco perché acquista una certa importanza il nuovo Governance Poll, ossia il sondaggio che ci svela quali sono i sindaci più amati d’Italia. Uno studio effettuato per capire qual è il gradimento della popolazione in merito al lavoro svolto dai primi cittadini della loro città e dai Governatori di Regione.

Un nuovo sondaggio sull’operato dei capi dell’amministrazione comunale

Lo studio ci viene offerto da Noto Sondaggi, il quale è andato a scandagliare il parere degli italiani sull’operato della loro amministrazione comunale. Insomma, una vera e propria classifica dedicata ai sindaci più amati del bel paese. Ne emerge un quadro che sembrerebbe in disaccordo con quelle che sono gli equilibri delle attuali forze politiche in campo. Al primo posto infatti c’è un sindaco di sinistra, evento in netto contrasto con il Governo che attualmente abbiamo in Parlamento. ma chi è questo sindaco particolarmente amato dagli italiani? Si tratta di Beppe Sala, sindaco di Milano dal 2016.

La sua percentuale di gradimento è infatti pari al 65%. In realtà, un esponente di Fratelli d’Italia c’è eccome. Al secondo posto, infatti, con solo mezzo punto percentuale di distacco troviamo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno ed esponente del succitato partito.

A completare il podio abbiamo invece Antonio Denaro, primo cittadino di Bari, con il 64% di gradimento. Anche in questo caso si tratta di un esponente politico che milita a sinistra, visto che fa parte del Partito Democratico. Tale sondaggio ci rende la cifra anche del lavoro svolto. Il indaco Sala, ad esempio, ha aumentato il suo gradimento popolare, visto che nel giorno delle elezioni conquistò il 58%, quindi ha fatto un balzo in avanti del 7%. La classifica è quindi un ottimo metro di paragone per capire come gli italiani hanno percepito il lavoro svolto in base alle promesse fatte in campagna elettorale.

Sindaci più amati, ci sono anche i Governatori

Forse sapere che gli stipendi dei sindaci stanno per essere quasi raddoppiati, potrebbe far cambiare le simpatie attuali. L’operato però di questi rappresentanti sembra aver convinto tutti i loro sostenitori. La classifica dedicata ai sindaci più amati prosegue con Michele Guerra (Parma, Italia in Comune, 63%), che si piazza ex aequo con Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia facente parte del partito Coraggio Italia del centrodestra. Un’interessante particolarità è legata proprio a questo sindaco, in quanto nel sondaggio dello scorso anno risultava addirittura al primo posto, oggi invece è quinto. All’ultimo posto abbiamo invece Maria Guarente della lega che si accaparra solo il 42% delle preferenze dei suoi concittadini. In sintesi, per quanto riguarda il lavoro dei sindaci, il centrosinistra batte il centrodestra. Mentre c’è un solo sindaco del Centro nella top ten, ed è Clemente Mastella di Benevento con il 59% delle preferenze.

In questo Governance Poll 2023 c’è spazio anche per uno studio sui Governatori di Regione. Tra questi spicca su tutti Stefano Bonaccini dell’Emilia-Romagna, col 69% dei favori e in aumento addirittura del 17,6% rispetto alle sue Elezioni. Al secondo posto abbiamo invece Luca Zaia del Veneto, che invece era rimasto primo per ben 12 anni. Completa il podio Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 64% di preferenze. Christian Solinas (Sardegna) con il 35% e Michele Emiliano (Puglia) con il 43%. Il quadro politico in questo caso sovverte il risultato relativo ai sindaci più amati. In questo caso infatti c’è il pienone di centrodestra ad eccezione di Vincenzo De Luca della Campania che raccoglie il 54,5% e si posiziona al nono posto.

