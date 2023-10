Gli stipendi dei sindaci italiani stanno per aumentare in modo considerevole: quanto guadagnano

A partire dal prossimo anno, lo stipendio dei sindaci italiani sarà un po’ più pesante. I primi cittadini di una città metropolitana percepiranno fino a 14 mila euro al mese (importo da ritenersi al lordo). Lo stabilisce la Legge di Bilancio del 2022 stilata dal precedente governo Draghi, che prevede un aumento della retribuzione dei sindaci sulla base dello stipendio dei presidenti di Regione. Se si prende in considerazione il periodo del 2021, di fatto si parla di un importo raddoppiato. Due anni fa il sindaco di una città metropolitana percepiva 7.000 euro lordi al mese.

Da gennaio 2024 questo stesso cittadino vedrà lievitare il suo stipendio mensile fino a 13.800 euro, facendo registrare un aumento di 6.000 euro lordi. Si assottiglia anche la differenza tra i sindaci delle più grandi città d’Italia (vedi Milano, Roma e Napoli) con il Presidente della Repubblica: la forbice che separa lo stipendio del Capo dello Stato con quello dei sindaci delle città più grandi d’Italia è inferiore ai 5.000 euro lordi.

Aumento stipendi sindaci dal 2022 al 2024: ecco la tabella

fino a 3.000 abitanti -> stipendio lordo mensile 2022 1.906,26 euro -> stipendio lordo mensile 2024 2.208,00 euro

da 3.000 a 5.000 abitanti -> stipendio lordo mensile 2022 2.439,92 euro -> stipendio lordo mensile 2024 3.036 euro

da 5.001 a 10.000 abitanti -> stipendio lordo mensile 2022 3.181,39 euro -> stipendio lordo mensile 2024 4.002,00 euro

da 10.001 a 30.000 abitanti -> stipendio lordo mensile 2022 3.396,88 euro -> stipendio lordo mensile 2024 4.140,00 euro

da 30.001 a 50.000 abitanti -> stipendio lordo mensile 2022 3.886,33 euro -> stipendio lordo mensile 2024 4.830,00 euro

da 50.001 a 100.000 abitanti -> stipendio lordo mensile 2022 4.839,67 euro -> stipendio lordo mensile 2024 6.210,00 euro

da 100.001 a 250.000 abitanti -> stipendio lordo mensile 2022 5.274,27 euro -> stipendio lordo mensile 2024 6.210,00 euro

capoluoghi di provincia fino a 50.000 abitanti -> stipendio lordo mensile 2022 6.392,17 euro -> stipendio lordo mensile 2024 9.660,00 euro

capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000 abitanti -> stipendio lordo mensile 2022 6.826,77 euro -> stipendio lordo mensile 2024 9.660,00 euro

capoluoghi di provincia oltre 100.000 abitanti -> stipendio lordo mensile 2022 7.831,24 euro -> stipendio lordo mensile 2024 10.040,00 euro

capoluoghi di Regione -> stipendio lordo mensile 2022 8.828,26 euro -> stipendio lordo mensile 2024 11.400,00 euro

città metropolitane -> stipendio lordo mensile 2022 10.070,26 euro -> stipendio lordo mensile 2024 13.800,00 euro.

Per i sindaci italiani, insomma, il guadagno mensile è dunque in salita dal prossimo anno. Diversi sindaci italiani beneficeranno di uno stipendio lordo mensile molto alto e persino vicino a quello del Capo dello Stato.

Riassumendo

– Da gennaio 2024 gli stipendi dei sindaci italiani aumenteranno in maniera considerevole rispetto a quelli degli ultimi anni.

– I primi cittadini delle Città metropolitane passeranno da 7.000 euro lordi del 2021 a guadagnare 13.800 euro lordi a partire dal prossimo anno.

– Il paradosso è che diversi sindaci italiani beneficeranno di uno stipendio lordo mensile non molto distante da quello del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

– Aumenti previsti anche per i primi cittadini dei centri abitati con meno di 3.000 euro, che arriveranno a guadagnare oltre 2.000 euro lordi.

– Tutto questo è la conseguenza di una norma contenuta nella Legge di Bilancio 2022 dell’allora governo presieduto da Mario Draghi.