Virus Febbre Dengue in Italia, aumentano i casi, c’entra il caldo estremo? Ecco i sintomi da osservare

L’infezione virale della febbre Dengue sta prendendo piede anche in Italia. Questo virus è tipico delle zone esotiche ed è causato dalla puntura di zanzare infette. Solitamente circola nel sangue delle persone per 2-7 giorni dopo la puntura, periodo durante il quale la zanzara diffonde poi il virus. Nel giro di poco tempo, in Italia sono state colpite 47 persone dal virus della Dengue e preoccupa non poco le autorità, visto che di recente si stava diffondendo anche la febbre del Nilo.

Febbre Dengue in Italia, aumentano i casi

L’Istituto superiore di sanità ha spiegato che la Dengue è causata da 4 virtus Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4 trasmessi dalle zanzare agli umani tramite la puntura e non si trasmette direttamente tra umani. La dengue è diffusa in alcuni paesi come Africa, Sudest asiatico e Cina, India, Medio Oriente, America latina e centrale e Australia. In Europa è molto spesso importata dai turisti che vanno in vacanza in alcune zone, ma anche dall’importazione delle merci. Nelle ultime settimane, solo in Italia, risultano segnalati 47 casi di Dengue.

I sintomi

Un giovane di 25 anni di Massa pochi giorni è stato ricoverato dopo essere tornato da un viaggio in Costarica, altri casi sono stati segnalati a Monza, Latina, Lodi, Crema e San Felice Circeo.

Ma quali sono i sintomi che devono far sospettare il virus Dengue?

Dopo la puntura della zanzara, la febbre arriva dopo 5-6 giorni a picchi molto alti, anche 40 di febbre. Sopraggiungono poi forti mal di testa, dolori dietro agli occhi, dolori muscolari e articolari, vomito, nausea e irritazione alla pelle. Il virus guarisce nel giro di 2 settimane ma alcune volte è necessario il ricovero. Anche dopo la guarigione possono permanere stanchezza e depressione per altre settimane.

Per questo l’unico modo per contrastare la Dengue è prevenirla usando repellenti anti zanzare. Ma anche zanzariere e togliendo tutti i ristagni di acqua vicino alle case.

Nelle ultime ore, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, ha fatto sapere che a Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi, un uomo risulta colpito dal virus trasmesso dalle punture di zanzare Aedes. Si tratta di un70enne ora ricoverato in ospedale. Il caso accertato di Dengue ha portato i Dipartimenti di Prevenzione di Ats Milano e Ats Valpadana ad azioni di disinfestazione straordinaria nelle zone frequentate dall’uomo. Le stesse hanno predisposto una nota ai medici degli ospedali della zona per il riconoscimento dei sintomi. Come anticipato finora sono 47 i casi di Dengue segnalati in Italia. Non molto tempo fa, l’Oms ha fatto sapere che il riscaldamento globale, quindi le temperature sempre più alte, forti piogge e periodi di lunga siccità, potrebbero avere un legame con il record di infezioni da Dengue in tutto il mondo.

Virus Febbre Dengue in Italia, aumentano i casi, c’entra il caldo estremo? Ecco i sintomi da osservare

Già ad aprile, uno studio presentato al Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive, aveva dimostrato che i cambiamenti climatici stanno portando all’aumento della Dengue in Europa. Lo studio aveva riportato il caso di una donna inglese, che a settembre 2022 era stata contagiata in Francia. Dopo giorni di febbre alta, mal di testa all’altezza del retro degli occhi, forti dolori muscolari e un eruzione eritematosa diffusa e sbiancante, la donna si era presentata in ospedale nel Regno Unito informando che era stata in vacanza solo a Nizza e anche altri familiari avevano riportato sintomi simili. Uno degli autori dello studio Owain Donnelly dell’Hospital for Tropical Diseases di Londra aveva detto che:

“Con il cambiamento climatico in particolare e con temperature più calde e più precipitazioni, e l’aumento del commercio e del turismo globali, potremmo vedere più parti d’Europa con la giusta combinazione di fattori per le epidemie di Dengue”.

