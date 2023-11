A quanto pare anche le vecchie abitudini che consideriamo consolidate, sono destinate a scomparire nel nuovo mondo. Stavolta parliamo della bottiglia di vino da 75 cl. Secondo Greg Lambrecht, fondatore di Coravin, si tratta di un formato ormai limitante, e per questo motivo è destinato a scomparire. Vediamo perché.

Ipse dixit, lo ha detto lui

Quando nel medioevo si citava Aristotele, si soleva dire “ipse dixit” locuzione latina che possiamo tradurre con “lo ha detto lui”. In questo modo si dava forza al propio discorso, asserendo appunto che anche il “maestro di color che sanno” come lo definiva Dante, era d’accordo con tale tesi.

In questo caso l’ipse dixit lo riferiamo a Greg Lambrecht, fondatore di Coravin, uomo che passerà alla storia dell’arte enologica visto che è riuscito a creare prodotti che si sono rivelati magnifici per la conservazione del vino. d è sostanzialmente proprio su questo punto che il suo discorso prende forza. Ladi vino da 75 cl rischia di diventare obsoleta, almeno secondo il suo punto di vista. Benché possa sembrarci assurdo mettere in discussione tale formato, vista la sua praticità e soprattutto la sua lunga tradizione, le cose potrebbero davvero cambiare.

Con Coravin è stato profondamente cambiato il modo in cui il vino viene servito, almeno quando si parla di uno spicchio più o meno consistente delle tante etichette di questo universo. Pensiamo ai grandi sommelier dei ristoranti più apprezzati. In questo caso il motto di Coravin viene sposato alla perfezione: versare senza aprire, bere senza stappare! Insomma, dopo la sua guerra contro il sughero, Coravin si scaglia ora direttamente contro le bottiglie. La nuova invenzione di Coravin si chiama Vinitas, la quale in pratica offre una nuova esperienza al posto della tipica bottiglia da 75 centilitri. In sostanza, si tratta di proporre prodotti in formati più piccoli, cosa che potrebbe rivoluzionare non poco le vendite del settore.

Vino da 75 cl addio, ecco perché

Fin dove può spingersi Coravin con Vinitas? Secondo il suo fondatore l’obiettivo sarebbe quello di arrivare a vendere dei campioni di prova: “Siamo fermi al formato da 75 cl, il che significa che devi pagare una bottiglia di vino intera da 75cl, e poi, che ti piaccia o no, devi berla tutta prima che si ossidi”. Questo in sintesi il concetto espresso da Lambrecht, il quale, con poche parole fa capire perfettamente dove vuole andare a pare e quali sono le sue motivazioni. In parole povere, un consumatore che vuole assaggiare un vino, è costretto a fare una spesa che in teoria potrebbe anche risparmiarsi se il formato, e quindi la quantità del vino, fosse minore. In alternativa, per il consumatore non rimane che buttare il resto del contenuto se non gli piace, oppure berselo tutto lo stesso, senza nemmeno poterlo conservare, visto che dopo un po’ di tempo si ossida.

Vintas però sembra poter ovviare a questo problema visto che offre la possibilità ai rivenditori di prendere una bottiglia di vino da 75 cl e trasferirla senza esposizione all’ossigeno in un set di contenitori per campioni. Ovviamente, tale procedimento può esser replicato anche per altri alcolici, ad esempio gli amanti di champagne potranno farlo con questo alcolico. A tal proposito, gli appassionati avranno sicuramente festeggiato lo champagne day 2023 che si è tenuto qualche giorno fa, e saranno curiosi di conoscere quali sono i 10 migliori prodotti per l’occasione. Ad ogni modo, oggi ci sono delle norme che regolamentano i formati delle bottiglie, ma in futuro le cose potranno comunque cambiare. Lasciamo alle parole di Lambrecht la chiusa finale:

“Il vino è un qualcosa di estremamente delicato. Quando lo si trasferisce deve esserci una totale mancanza di ossigeno: chiunque può realizzare un sistema che trasferisca il vino da una bottiglia, ma far sì che il campione si conservi per un anno è una sfida”.

I punti chiave…