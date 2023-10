Festeggiare è sempre bello, e anche lo Champagne Day 2023 si presta perfettamente alle nostre esigenze festaiole del momento. Oggi 27 ottobre è il grande giorno e per l’occasione abbiamo pensato di elencare 10 prodotti assolutamente imperdibili. Bottiglie di grande prestigio per celebrare al meglio la ricorrenza. Tale ricorrenza è stata lanciata negli USA nel 2009 dal wine expert californiano Chris Oggenfuss, ma poi col tempo si è estesa in tutto il mondo.

Una festa piena di bollicine

Le previsioni sembrano frizzanti. Gli esperti, anche in occasione di questo Champagne Day 2023 ci dicono che il futuro appare roseo.

Secondo le stime di GlobeNewswire, questo business raggiungerà quota 12,5 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. L’Italia è protagonista attiva di questo settore, visto che le bollicine sono particolarmente apprezzate anche nel nostro paese. Il fatturato del resto parla chiaro; con 247,9 milioni di fatturato e 10 milioni di bottiglie (+11,5%), nel 2022 siamo stati il quinto mercato globale, mentre nel 2023 è stata registrata una crescita del 25% in fatturato e del 16% in quantità di bottiglie commerciate. Insomma, numeri davvero importanti che ci danno la misura di tale successo. Ma anche questo è un settore che vuolee sfruttare al meglio tutte le tecnologia a disposizione.

Tutti sappiamo di come l’intelligenza artificiale stia cambiando il mondo. Ebbene, anche lo champagne è pronto ad accogliere tale novità nel suo settore. Proprio per lo Champagne Day 2023 nasce la Cyber Cuvée. Si tratta di un’etichetta disegnata dall’AI in edizione limitata (per l’Italia solo 480 pezzi disponibili) e coordinata da Teo KayKay, artista e designer degli champagne per Pellegrini Spa. Insomma, il settore sta preparando tutto ciò che serve per rimanere al vertice e continuare il successo che si è conquistato. Come dicevamo, anche da noi non mancano le celebrazioni. I dati della Modena Champagne Experience dimostrano che gli intenditori in patria non mancano. La manifestazione si è conclusa da poco è ha visto la partecipazione di 6000 accessi e 176 aziende coinvolte.

Champagne Day 2023, la top 10

Ma come celebrare al meglio questo avvenimento così appassionante e divertente? Magari regalandosi una bella bottiglia di Champagne. Ecco la top 10 suggerita dargli esperti:

Pierre Bertrand Brut Premier Cru, prezzo 35 euro

Claude Gruet Gruet Brut Selection, 30 euro

François Secondé Integral Dosage Zero Grand Cru, 43 euro

Etienne Lefevre Blanche Brut Grand Cru, 33 euro

Guy Larmandier Brut Premier Cru à Vertus, 45 euro

Brut Blanc de blancs Grand Cru Le Mesnil, 60 euro

Éric Taillet Des Grillons aux Clos, 50 euro

Carte Or Premier Cru Brut Henriet-Bazin, 50 euro

Petite Vallée Brut Premier Cru, 45 euro

Alberto Massucco Champagne Cuvée Mirede, 90 euro

Questa la top 10 consigliataci dagli esperti. Si tratta di prodotti di grande livello che sicuramente faranno la gioia di coloro che vogliono celebrare lo Champagne Day 2023 oggi. Tra questi spicca Alberto Massucco Champagne Cuvée Mirede, prodotto italianissimo composto da uve Grand Cru di Avize (30%) e Oger (10%) della vendemmia 2019. Da segnalare anche la presenza di un ulteriore 30% di vins de réserve del 2018. Per un rapporto qualità prezzo da perfetto sodalizio, vi segnaliamo invece Pierre Bertrand Brut Premier Cru. Si tratta di una prodotto fruttato e minerale, impreziosito da delicate note floreali di biancospino.

