Dopo aver lanciato l’allarme sui rischi dell‘intelligenza artificiale, ora gli esperti passano ai fatti e propongono un documento congiunto per arginare il pericolo. Tra i sostenitori della proposta, anche i padri del deep learning Geoffrey Hinton e Yoshua Bengio. Con loro altri altri 22 accademici che hanno fiutato i rischi di un progresso tecnologico così rapido e, potenzialmente, incontrollato.

Il documento per arginare il problema

Si chiama “Gestire i rischi dell’AI in un’era di rapido progresso” il documento che gli esperti contrati al progresso incontrollato dell’intelligenza artificiale hanno preparato.

Se nei mesi scorsiera stato un semplice avvertimento che intendeva mettere in guardia il mondo, ora si passa a proposte concrete. Basta allarmi apocalittici, ma una serie di idee per arginare praticamente l’avanzamento smodato e fuori controllo dell’AI. Si tratta di proposte che si focalizzano soprattutto sul dare suggerimenti alle aziende che sviluppano AI generativa e ai governi che ne dovranno regolamentare l’utilizzo. A tal proposito i passi più importanti sono proprio indirizzati ad aziende e Governi. Per la prima categoria, a cui appartiene ad esempio, il colosso che ha creato ChatGPT, si chiede di “destinare almeno un terzo del loro budget per la ricerca e lo sviluppo dell’AI per garantire la sicurezza e un uso etico”.

Per i governi invece il documento suggerisce di “chiedere urgentemente la registrazione dei modelli, la protezione di eventuali informatori, il report di eventuali incidenti, e un controllo sui modelli e sull’uso dei supercomputer”. Il focus è incentrato soprattutto sui meccanismi che regolano l’intelligenza artificiale sviluppate da queste aziende. A tal proposito si vuole cercare di seguire passo dopo passo quello che è lo sviluppo degli algoritmi. I guadagni di OpenAI sono ormai stratosferici, ma se è vero che l’azienda si vanta di fare tutto alla luce del sole, è in realtà altrettanto vero che si tratta di una black box, cosa che rende impossibile agli esterni capire quali sono i veri meccanismi interni al processo di creazione.

Intelligenza artificiale al bando

In sintesi, il documento chiede l’intervento del Governo ai fine di legiferare per avere la possibilità loro stessi di controllare l’operato di tali aziende. Nel documento si legge devono “avere accesso ai sistemi avanzati di AI prima del loro sviluppo per valutare potenziali rischi come la capacità di replicarsi autonomamente, di penetrare sistemi informatici o di diffondere patogeni pandemici”. La questione si è soffermata poi anche sul cosiddetto fake people, ossia la capacità dell’AI di generare persone false. Tra i firmatari del documento c’è chi è particolarmente preoccupato della cosa e chiede di inserire nuove pene per coloro che si rendono colpevoli di tale reato. La proposta di Yuval Noah Harari, scrittore e storico, è di 20 anni di carcere.

A tal proposito Harari ha detto: “Se non puoi distinguere un vero essere umano da uno falso la fiducia crollerà. E con essa la società libera. Forse le dittature riusciranno a cavarsela in qualche modo, ma non le democrazie”. Il compito essenziale dei Governi sarà quello di prendere provvedimenti urgenti, in quanto l’Intelligenza Artificiale corre in fretta e ormai servono prese di posizione immediate per evitare i rischi.

