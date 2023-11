Difficile non trovare un italiano che non ama bere un bicchiere di vino a pranzo o a cena. Anche all’estero, il vino sta diventando routine, soprattutto quando si tratta di vino italiano.

Il portale wine2wine, in collaborazione con Somm.ai, ha stilato la classifica intitolata “Top 150 Italian wines in american restaurants”, in cui sono elencati i migliori vini italiani proposti nella carta dei vini di ciascun ristorante. Nelle prime 10 posizioni figurano esclusivamente i vini delle regioni Veneto e Toscana, che si spartiscono in maniera equa la top 10 con 5 prodotti a testa.

Classifica migliori vini italiani (dalla 1^ alla 10^ posizione)

Il vino più caro? A sorpresa non figura tra i primi e arriva dalla regione Piemonte.

1. La Marca Prosecco – Veneto – Bianco – 48 dollari

2. Santa Margherita Pinot Grigio – Veneto – Bianco – 59 dollari

3. Ecco Domani Pinot Grigio Delle Venezie – Veneto – Bianco – 40 dollari

4. Antinori Tignanello Toscana IGT – Toscana – Rosso – 250 dollari

5. Tenuta San Guida Bolgheri Sassicaia Sassicaia – Toscana – Rosso – 462 sollari

6. Ruffino Prosecco – Veneto – Bianco – 45 dollari

7. Tenuta dell’Ornellaia Bolgheri Superiore Ornellaia – Toscana – Rosso – 453 dollari

8. Lunetta Prosecco – Veneto – Bianco – 45 dollari

9. Castello Banfi Brunello di Montalcino – Toscana – Rosso – 135 dollari

10. Ruffino Chianti Classico Riserva Ducale – Toscana – Rosso – 60 dollari

Classifica dalla 11^ alla 20^ posizione

11. Barone Fini Pinot Grigio – Trentino Alto Adige – Bianco – 46 dollari

12. Benvolio Friuli Grave Pinot Grigio – Friuli Venezia Giulia – Bianco – 45 dollari

13. Ruffino Pinot Grigio Lumina Venezia Giulia IGT – Veneto – Bianco – 40 dollari

14. Jermann Pinot Grigio – Friuli Venezia Giulia – Bianco – 62 dollari

15. Seven Daughters Moscato – Veneto – Bianco – 44 dollari

16. Mionetto Prosecco di Treviso Brut – Veneto – Bianco – 48 dollari

17. Mionetto Il Prosecco – Veneto – Bianco – 50 dollari

18. Gaja Barbaresco – Piemonte – Rosso – 483 dollari

19. Produttori del Barbaresco Barbaresco – Piemonte – Rosso – 109 dollari

20. Tenuta Guado al Tasso (Antinori) Bolgheri Il Bruciato – Toscana – Rosso – 80 dollari

Il più caro della Top 150 Italian wines in american restaurants

Come accennato nell’introduzione, il vino più caro non arriva né dal Veneto né dalla Toscana, bensì dal Piemonte.

I vini italiani migliori e più proposti nei ristoranti 2023

È il Giacomo Conterno Barolo Riserva Monfortino, un vino rosso dell’azienda Giacomo Conterno venduto a 1.803 dollari a bottiglia.

Dunque, anche all’estero i vini italiani dominano secondo la classifica “Top 150 Italian wines in american restaurants” di wine2wine, in collaborazione con Somm.ai. Segno che le nostre eccellenze sono apprezzate anche oltreoceano.

Riassumendo

– Il portale wine2wine insieme a Somm.ai ha pubblicato la top 150 dei vini italiani più presenti nella carta dei vini dei ristoranti statunitensi.

– Veneto e Toscana dominano la top 10 con cinque bottiglie di vino a testa. Al primo posto c’è il Prosecco La Marca, proveniente dal Veneto, che ha un costo di 48 dollari.

– Podio tutto veneto con il Santa Margherita Pinot Grigio ed Ecco Domani Pinot Grigio Delle Venezie, in vendita rispettivamente a 59 e 40 dollari.

– Il vino più caro della classifica non è né veneto né toscano, ma piemontese.

– Il Barolo Riserva Monfortino prodotto dall’azienda Giacomo Conterno è il vino più caro di tutti dato che presenta un prezzo a bottiglia di 1.803 dollari.