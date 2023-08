L’estate è finita? Il calendario sembrerebbe dire questo, meno il caldo infernale dell’ultima settimana. E nonostante l’arrivo della tempesta Poppea sia dietro l’angolo, gli esperti avvertono: la stagione estiva non è ancora terminata. Quando si tornerà a boccheggiare, perlomeno nella prima metà del mese di settembre. Non fatevi quindi cogliere impreparati ma date libero sfogo alla vostra passione per il vino. Sì, ma quale bottiglia scegliere? La tradizione impone rigorosamente bianchi e rosati freschi, ma le cose non stanno esattamente così. Secondo un recente approfondimento della rivista Gambero Rosso, esistono diversi vini rossi che possono essere consumati dopo averli lasciati in frigorifero. Ecco i 10 migliori selezionati direttamente da gamberosso.it.

I migliori vini rossi freschi da bere in questa torride estate

Di seguito la selezione dei migliori 10 vini rossi scelti da Gambero Rosso per sconfiggere la calura di questi giorni e di inizio settembre, quando il caldo tornerà su tutto il territorio italiano per l’ultima coda dell’estate 2023.

Lambrusco di Sorbara Radice – Paltrinieri

Valpolicella Valpantena – Bertani

Colli Tortonesi Freisa Braghè – Claudio Mariotto

Trentino Marzemino – Grigoletti

Dolceacqua – Gajaudo

Alto Adige Lago di Caldaro Classico Vigna Windegg – Josef Brigl

Barbera del Monferrato Frizzante La Monella – Braida

Oltrepò Pavese Bonarda Frizzante Possessione di Vergomberra – Bruno Verdi

Sannio Piedirosso – Mustilli

Sicilia Frappato Dumè – Tenuta Gorghi Tondi

I 10 migliori vini rossi da bere quest’estate e non solo secondo Gambero Rosso

Tra i vini rossi presentati dal Gambero Rosso figura anche il Lambrusco di Sorbara, che tecnicamente è sì un vitigno rosso, ma molto meno rosso rispetto agli altri. Il consiglio della nota rivista è di puntare sul Radice di Alberto Paltrinieri.

La scelta di un vino non è mai semplice. Sopratutto perchè gli italiani vanno pazzi per il vino, rosso o bianco che sia, e in estate, così come nelle altre stagioni, si cerca di fare di fare in modo di trovare quello più adatto alle esigenze. La lista presentata da Gambero Rosso, quindi, potrebbe aiutare nella scelta. Non dimentichiamo che ogni anno gli italiani bevono 33,4 litri di vino. Molto spesso il consumo avviene tra le mura domestiche e durante i pasti, ma il vino è ormai diventato un compagno di serate con amici a cui resta davvero difficile rinunciare.

Riassumendo

– Il calendario dice una cosa, il meteo un’altra. No, l’estate non è ancora finita e con ogni probabilità anche nella prima metà del mese di settembre milioni di italiani saranno stretti nella morsa del caldo.

– In attesa dell’arrivo della tempesta di Poppea, prepariamoci al ritorno del gran caldo con una selezione dei migliori vini rossi da consumare dopo essere stati messi in frigorifero.

– La selezione di vini rossi è a cura di Gambero Rosso, che vuole così sfatare un falso mito, cioè che in estate possano essere bevuti soltanto i bianchi e i rosati freschi.

– Tra i migliori vini rossi da bere freschi durante le giornate di caldo di questa torride estate figura anche l’Oltrepò Pavese Bonarda Frizzante Possessione di Vergomberra, prodotto dalla cantina Bruno Verdi.

– Un altro vino rosso da consumare fresco è l’Alto Adige Lago di Caldaro Classico Vigna Windegg della cantina di Josef Brigl.