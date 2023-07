Ville più belle e costose d’Italia, ecco dove si trovano

Chi di noi non sognerebbe di vivere in una bella villa? Purtroppo, tra sogni e realtà spesso c’è una differenza incolmabile. Questo perché quando si parla di case del genere, si sta parlando di qualcosa di tanto bello quanto costoso. Andiamo quindi a scoprire dove si trovano le ville più belle e costose d’Italia.

Case da sogno riservate a pochi

Queste dimore spettacolari rappresentano il sogno di tanti italiani e non solo. Quante volte infatti abbiamo sentito del vip che acquista una mega villa nel nostro paese? Una delle più note, ad esempio, è quella di George Clooney, l’ormai nota Villa Oleandra, sua residenza estiva, situata sul lago di Como. Ciò detto, concentriamoci sulle ville più belle e costose del nostro paese senza perderci in troppe ciance. Ecco subito alcuni dati interessanti: in Toscana c’è il maggior numero di ville in vendita, mentre la. Sardegna è la regione che sta alzando di più i prezzi. Le più costose però si trovano a Cortina d’Ampezzo, Portofino e Montespertoli. Ma perché ci affascinano le ville? Perché si tratta di dimore esclusive e soprattutto enormi, le quali sono capaci di dare al proprietario quasi la sensazione di vivere in un regno personale.

Quando si parla di ville più belle e costose si parla senza ombra di dubbio di case gigantesche, con tante camere, un ampio giardino esterno, il tutto racchiuso all’interno di un cancello che appunto separa questa residenza dal resto del mondo. Spesso in queste ville particolarmente lussuose ci troviamo locali di ampia metratura, cabine armadio, suite, cucine con isola, camini, lavanderie, sale giochi, vetrate panoramiche, terrazze solarium, , piscine, spa, dependance e meravigliosi parchi. In alcuni casi poi c’è addirittura chi vi ricrea all’interno delle vere e proprie spiagge private. Questo tipo di dimore si trovano in maggior modo in Toscana. I dai infatti ci dicono che in questa regione ci sono il 29% di ville gigantesche in vendita.

Ville più belle e costose, dove si trovano?

La Lombardia ha invece l’11% di ville con questa enorme metratura, mentre a completare il podio c’è il Lazio con l’8%.

Altro che inflazione e crisi economica, qui ci addentriamo nel lusso più sfrenato. Per quanto riguarda le ville particolarmente grandi e ricche di camere, la regione che ne detiene i prezzi più alti di questo genere di dimore è la Sardegna, con una media di quasi un milione e mezzo. Segue a poca distanza il Trentino-Alto Adige con una media di 1.440.000 euro. Al terzo posto la Lombardia con una media di 1.390.000 euro. Detto ciò, vediamo quali sono i posti italiani dove le ville costano di più, al di là della media regionale:

Portofino in Liguria, villa di 10 locali e 1.500 mq costa 20.000.000 euro. Cortina d’Ampezzo in Veneto, 18 locali e 1.100 mq ha un prezzo di 20.000.000 euro. Montespertoli in Toscana, 20 locali e 8.000 mq costa 20.000.000 euro. Porto Rotondo nel Comune di Olbia in Sardegna, 12 locali e 1.000 mq ha un prezzo di 15.000.000 euro. Santa Margherita Ligure, 10 locali e 1.500 mq oppure una villa di 18 locali e 440 mq costano 15.000.000 euro. Liscia di Vacca nel Comune di Arzachena in Sardegna, 13 locali e 950 mq costa 15.000.000 euro. Villasimius in Sardegna, 10 locali e 400 mq ha un prezzo di 15.000.000 euro. Como, villa di 12 locali e 1.000 mq costa 15.000.000 euro. Vicchio in Toscana, 14 locali e 1.400 mq ha un prezzo di 15.000.000 euro. Roma, 18 locali e 2.050 mq costa 15.000.000 euro. San Gimignano in Toscana, 12 locali e 476 mq costa 12.500.000 euro. Laglio sul lago di Como, 18 locali e 500 mq costa 12.500.000 euro.

Questa la top 12 offerta dagli esperti di casa.it, i quali hanno raccolto i dati per questa speciale classifica dedicata alle ville più belle e costose del nostro paese.

