Viaggiare senza passaporto con il riconoscimento facciale: dal 2024 sarà possibile, ecco dove

Il passaporto è stato al centro dei dibattiti per tutto l’anno. Migliaia di persone hanno avuto difficoltà a prendere un appuntamento, con i tempi che si sono allungati fino a 6-8 mesi per poter avere il documento. Impossibile viaggiare verso molti paesi senza averlo ma dal 2024, a Singapore sarà possibile entrare in aeroporto senza. Come sarà possibile tutto ciò? All’imbarco non saranno più chiesti i documenti ma si userà il riconoscimento biometrico.

Riconoscimento facciale in aeroporto

Ad annunciare la grossa novità, che apre all’uso delle nuove tecnologie, è stato il ministro delle Comunicazioni Josephine Teo:

“Singapore sarà uno dei primi Paesi al mondo a introdurre l’autorizzazione all’immigrazione automatizzata e senza passaporto”.

All’aeroporto di Changi, va detto, che la tecnologia biometrica è già usata per il riconoscimento facciale. Ora i passeggeri non dovranno più usare praticamente i documenti per viaggiare e questa è un’assoluta novità. Ciò renderà gli imbarchi molto più veloci e permetterà di poter arrivare poco prima all’aeroporto.

Nei punti di controllo dell’aeroporto, sarà usato un token unico di autenticazione che permetterà ai passeggeri di passare direttamente senza dover mostrare il documento. Si tratta di un un oggetto digitale che contiene tutte le informazioni necessarie come nome e cognome, data e luogo di nascita, l’immagine del volto e tutte le informazioni presenti nel passaporto. Quello di Singapore è da sempre uno dei miglior aeroporto del mondo secondo Skytrax e anche sul fronte tecnologico conferma i meriti.

Lo scalo di Singapore, però, non è l’unico a usare questa tecnologia. Nel 2018 l’aeroporto di Dubai, introdusse i tunnel biometrici “Smart Gates” che in pochi secondi riuscivano a identificare i passeggeri, che a loro volta possono usare le impronte digitali al posto di mostrare il passaporto.

Negli Stati Uniti, le compagnie aeree American Airlines, Delta e United, stanno utilizzando il check-in biometrico per consegnare i bagagli. In più anche altri scali mondiali stanno lavorando per consentire l’imbarco direttamente con il riconoscimento facciale. Si tratta di Hong Kong, Tokyo Narita, Tokyo Haneda, Indira Gandhi International a Delhi, Londra Heathrow e Parigi Charles de Gaulle .Comunque, questa tecnologia richiede documenti di viaggio fisici, quando i passeggeri si recano verso mete che non offrono il controllo senza passaporto.

Insomma, col tempo quasi tutti gli aeroporti cercheranno di sostituire i passaporti fisici con il riconoscimento facciale, a quel punto, forse, si potrà dire addio al passaporto come lo conosciamo oggi. Come scrive Fanpage – che riporta uno studio di Easyjet- nel 2070 non ci saranno più i normali passaporti e il passeggero sarà riconosciuto con la tecnologia biometrica. Chiaramente, si tratta di una tecnologia che ha bisogno di essere testata ancora per molto. Ecco perché, per non commettere errori, è chiaro che ancora per vari anni il passaporto fisico sarà essenziale, ma la svolta di Singapore apre al futuro dei viaggi in aereo.

