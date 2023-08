Viaggiare in treno: Fs lancia i treni turistici per chi desidera spostarsi lentamente

Viaggiare in treno è per molti una delle esperienze più affascinanti e piacevoli per diversi motivi. Prima di tutto, questa tipologia di viaggio permette di godere di panorami e paesaggi mozzafiato che spesso sono irraggiungibili con altri mezzi di trasporto.

I treni, infatti, possono attraversare montagne, fiumi, coste e campagne offrendo viste indimenticabili e uniche. In più, rispetto ad altri mezzi di trasporto, sono progettati per offrire maggiore comfort ai passeggeri. Sui treni, infatti, c’è maggiore spazio per le gambe, i sedili sono imbottiti e in più ci si può muovere più liberamente. Inoltre alcune stazioni ferroviarie sono dei veri e propri capolavori architettonici per cui esplorare e trascorrere del tempo a visitarle può rivelarsi un’esperienza interessante soprattutto per chi ama l’arte e l’architettura.

Intanto, il Gruppo Ferrovie dello Stato ha comunicato che per chi ama viaggiare in treno lentamente, è nata la società Fs Treni Turistici Italiani. Quest’ultima ha l’obiettivo di proporre servizi ferroviari pensati e calibrati per un turismo sostenibile, di qualità e attento alle meraviglie del territorio nostrano.

Ferrovie dello Stato ha presentato la società Treni turistici italiani che propone offerte per chi ama viaggiare in treno lentamente.

Gli ambiti di viaggio introdotti sono tre tra cui l’Orient Express-Dolce Vita che è un treno di lusso che debutterà il prossimo anno (2024). Inoltre c’è il Venice Simplon Orient Express di Belmont grazie al quale si può già viaggiare da Venezia a Parigi o da Firenze a Parigi o ancora da Ginevra a Venezia.

Ovviamente su questo treno di lusso gli ambienti sono curati nei minimi dettagli così come le prelibatezze servite.

Tra queste ci sono quelle locali: aragoste della Bretagna o pomodori provenzali.

Fs Treni Turistici Italiani ha introdotto tre ambiti di servizio tra cui quello del quale abbiamo già parlato ovvero di lusso. Ci sono poi i treni espresso per i quali verranno introdotti nuovi collegamenti anche notturni su tratte a medio lungo raggio tra le principali città della nostra penisola. Ci saranno ad esempio treni notturni/diurni da Roma e Milano per Calalzo e Cortina oppure da San Candido e Milano verso Genova con diramazioni per Livorno e Ventimiglia. E ancora, da Roma a Metaponto fino a Catanzaro via Jonica e Reggio Calabria.

Si potrà viaggiare in un treno d’epoca degli anni ’80 e ’90 ammodernato e riqualificato dalle officine ferroviarie di Rimini per uso turistico per fruire dei collegamenti proposti dai treni Espressi. Fs Treni turistici italiani, inoltre, gestirà anche le corse realizzate con i treni storici in diverse regioni della penisola di grande interesse storico-paesaggistico. Ad essi verranno poi abbinate delle visite guidate quando il treno è in sosta nonché degustazioni e percorsi pedonali.

Infine Treni Turistici gestirà anche la linea Omnibus regionali nei fine settimana a tariffe vantaggiose e accessibili per tutti. Tale linea transiterà attraverso territori e borghi ricchi di storia e natura. Anche in questo caso la programmazione del viaggio, la sosta e gli orari verranno studiati in chiave turistica.

Questa nuova società è stata presentata dall’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli). Lo scopo, come detto, è quello di offrire un servizio ferroviario pensato per un turismo di qualità, sostenibile e attento alla riscoperta delle meraviglie italiane.

1. Viaggiare in treno è una delle esperienze più belle di viaggio per molti

2. Per chi ama viaggiare in treno lentamente nasce la società Fs Treni Turistici Italiani

3. L’obiettivo è quello di proporre servizi ferroviari pensati e calibrati per un turismo sostenibile, di qualità e attento alle meraviglie del territorio nostrano.

